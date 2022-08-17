Такий результат гарантують армія, розвинена потужна лінія оборони і зброя, яку надали партнери. Про це розповів глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

Читайте також У Донецькій ОВА назвали кількість громадян, які досі залишаються в області

Яка ситуація на Донеччині

Протягом кількох місяців найбільш напруженими напрямками залишаються Лиманський та Бахмутський.

Щодо першого – це наступ на Слов’янськ, а потім – на Краматорськ. Проте росіяни вже зрозуміли, що не зможуть наступати через створені укріплення.

Другий напрямок – окупанти намагаються максимально наблизитись до Бахмута – "підтискають" з боку Зайцевого. За словами Кириленка, там дуже гаряче. Бахмут теж перебуває під постійними вогневими ударами росіян.

Інший важливий напрямок – це Авдіївський. Тут мовиться не лише про Авдіївку, а й про Піски. Кілька місяців там йдуть активні бої. Попри намагання, росіяни не можуть взяти Авдіївську промзону. Глава ОВА припустив, що ворог може вдатися до маневру й спробувати обійти місто, але українське військове командування розуміє ці наміри.

Може зацікавити – Жданов назвав 3 напрямки, де окупанти можуть мати частковий успіх: відео