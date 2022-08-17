Такой результат гарантируют армия, развитая мощная линия обороны и оружие, предоставленное партнерами. Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
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Какая ситуация в Донецкой области
В течение нескольких месяцев наиболее напряженными направлениями остаются Лиманское и Бахмутское.
- Относительно первого – это наступление на Славянск, а затем – на Краматорск. Однако россияне уже поняли, что не смогут наступать из-за созданных укреплений.
- Второе направление - оккупанты пытаются максимально приблизиться к Бахмуту - "поджимают" со стороны Зайцева. По словам Кириленко, там очень жарко. Бахмут тоже находится под постоянными огневыми ударами россиян.
Другое важное направление – это Авдеевское. Здесь говорится не только об Авдеевке, но и о Песках. Несколько месяцев там идут активные бои. Несмотря на попытки, россияне не могут взять Авдеевскую промзону. Глава ОВА предположил, что враг может пойти на маневр и попытаться обойти город, но украинское военное командование понимает эти намерения.