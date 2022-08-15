Про це 24 каналу розповіла речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко. Вона додала, що тільки у межах обов'язкової евакуації виїхало близько 6 тисяч людей.

Варте уваги Роздягли у полі під дулом автомата, – історія Анни, яка з сім'єю виїхала з окупованої Херсонщини

Скільки людей досі перебувають на Донеччині

Крім того, люди самостійно виїжджають до інших областей України. Тому, на думку Ігнатченко, можна говорити, що евакуація триває.

Звичайно є куди пришвидшуватися, оскільки розуміємо, що ще 340 – 350 тисяч населення перебуває на території області, а це таки багато,

– зауважила речниця Донецької ОВА.

За її словами, варто розуміти, що воєнна ситуація має тенденцію до загострення. Ігнатченко назвала 2 визначальні фактори, які мають спонукати людей до більш активних дій – загострення воєнної ситуації та майбутній опалювальний сезон.

Ігнатченко додала, що влада на обласному та державному рівнях готова всіляко сприяти евакуації та надавати усі можливості для громадян.

Ігнатченко про темпи евакуації з Донецької області: дивіться відео

Що відомо про евакуацію українців