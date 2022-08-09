Таку думку в інтерв'ю озвучив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Він пояснив: якщо залишиться хоча б частка захопленої території України – це буде постійне місце провокацій.

Вони (росіяни – 24 канал) будуть придумувати біолабораторії, "білок-летяг", вони говоритимуть про обстріли народу Атлантиди, заради захисту якого треба знищити мільйон українців. Тобто якщо ми залишимо Росії хоча б щось на території України, це буде постійна війна,

– наголосив Подоляк.

Радник глави ОП закликав людей усвідомити: не може бути такого, що ми підпишемо якийсь, умовно кажучи, Мінськ-3, бо тоді ми повинні будемо визнати, що за рік ми знову матимемо війну. Ба більше, нам доведеться повністю забути про можливість розвивати Україну.

Як зауважив Подоляк, це буде сигналом і для наших партнерів. Якщо в Україні залишиться хоча б якась територія під контролем сепаратистів чи просто під контролем росії, то в Україну категорично не можна буде вкладати гроші.

"І для росії це робочий сценарій: якщо вони не зможуть поглинути Україну, вони захочуть, щоб Україна виглядала як повністю знищена територія, куди ніхто не прийде з грошима", – додав радник Офісу Президента.

росія не зупиниться на Україні

Подоляк також наголосив, що росія – не Північна Корея. Щодо України вона не зупиниться на 38-й паралелі. За словами радника ОП, це призведе до постійної війни.

Довідка. Після завершення Другої світової війни Корея, яка перебувала під владою Японії, виявилася розділена по 38 паралелі між США та СРСР. Обидві держави прагнули контролювати стратегічно важливий плацдарм в Азії. Тому на Півночі та Півдні було сформовано уряди, лояльні або до Москви, або до Вашингтона.

Україна готова вести переговори з росією лише з позиції сили

Михайло Подоляк наголосив, що президент Володимир Зеленський неодноразово вже говорив публічно: Україна пропонує почати переговорний процес в момент, коли росіяни відійдуть з усієї території України, а наші кордони будуть відновлені.

Зауважимо, що Україна зараз фактично не веде мирні переговори з Росією. За словами радника голови ОП, ніяких підстав для відновлення переговорів з країною-агресоркою наразі немає.

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