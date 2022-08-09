Таку думку в інтерв'ю озвучив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
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Він пояснив: якщо залишиться хоча б частка захопленої території України – це буде постійне місце провокацій.
Вони (росіяни – 24 канал) будуть придумувати біолабораторії, "білок-летяг", вони говоритимуть про обстріли народу Атлантиди, заради захисту якого треба знищити мільйон українців. Тобто якщо ми залишимо Росії хоча б щось на території України, це буде постійна війна,
– наголосив Подоляк.
Радник глави ОП закликав людей усвідомити: не може бути такого, що ми підпишемо якийсь, умовно кажучи, Мінськ-3, бо тоді ми повинні будемо визнати, що за рік ми знову матимемо війну. Ба більше, нам доведеться повністю забути про можливість розвивати Україну.
Як зауважив Подоляк, це буде сигналом і для наших партнерів. Якщо в Україні залишиться хоча б якась територія під контролем сепаратистів чи просто під контролем росії, то в Україну категорично не можна буде вкладати гроші.
"І для росії це робочий сценарій: якщо вони не зможуть поглинути Україну, вони захочуть, щоб Україна виглядала як повністю знищена територія, куди ніхто не прийде з грошима", – додав радник Офісу Президента.
росія не зупиниться на Україні
Подоляк також наголосив, що росія – не Північна Корея. Щодо України вона не зупиниться на 38-й паралелі. За словами радника ОП, це призведе до постійної війни.
Україна готова вести переговори з росією лише з позиції сили
Михайло Подоляк наголосив, що президент Володимир Зеленський неодноразово вже говорив публічно: Україна пропонує почати переговорний процес в момент, коли росіяни відійдуть з усієї території України, а наші кордони будуть відновлені.
Зауважимо, що Україна зараз фактично не веде мирні переговори з Росією. За словами радника голови ОП, ніяких підстав для відновлення переговорів з країною-агресоркою наразі немає.
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