Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. Он говорит, что Украина уже отрезает и скоро будет готова возвращать свои территории.

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Он подчеркнул, что если россияне не найдут здесь слабинки, а Вооруженные Силы им этого не дадут, как и политики, то они никуда больше продвинуться не смогут.

По словам политолога, задача оккупантов сейчас – сохранить хотя бы то, что есть.

"Но и это им не удастся. Вспомните вчерашние обстрелы Крыма по Джанкою, который был одним из главных операционных центров, аналогичная история была с Севастополем, поэтому ничего у них не получится", – ответил Давыдюк.

А что касается мира, то на самом деле россия уже готова к капитуляции. Но не знает, как это показать на этой территории,

– говорит он.

Давидюк рассказал признаки того, что россия готова заморозить конфликт:

Шредер заявлял, что путин хочет мира.

Папа Римский обвинял нас, почему мы не хотим мира,

Эрдоган заявлял, что путин готов что-то подписывать.

Но есть одна проблема. Нам не нужен "минск-3", нам не нужен "Стамбул-1", нам нужен Ялта, Донецк, Луганск, Херсон и т.д., и не в значении подписания документов, а в значении возвращения украинских городов. Это наша задача,

– заявил политолог.

Он подчеркнул, что гроб путина мы поставим в Донецке, как ленина в россии, и будем показывать, как выглядит карлик-диктатор.

"Единственное, что нам не нужен большой гроб, где-то метр на 30 сантиметров. Там будет лежать путин, когда мы вернем наши города", – шутит он

Политолог говорит, что задача ВСУ сделать это как можно скорее, и они это делают.

"Поверьте, Институт изучения войны сам в шоке от того, что они ежедневно видят отчеты украинских боев, где украинцы круто используют западное оружие, что они даже в теории не предполагали. Вот это сила украинской армии", – ответил Давидюк.

Потери врага по состоянию на 17 августа

Герои ВСУ продолжают наносить оккупантам колоссальные потери. С начала полномасштабного вторжения удалось уничтожить уже 44 100 захватчиков. Только за последние сутки ликвидировали 200 оккупантов.

В Генштабе отметили, что наибольшие потери враг понес на Харьковском и Донецком направлениях. Из-за высокой интенсивности боевых действий данные не являются точными. То есть потери врага могут быть больше.

Потери врага в технике:

танков – 1886 (+6) единиц

боевых бронированных машин – 4162 (+10) единиц

артиллерийских систем – 993 (+4) единицы

РСЗО – 263 единицы,

средства ПВО – 136 единиц

самолетов – 233 единицы

вертолетов – 196 единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 792 (+2) единицы

крылатых ракет – 190 единиц

кораблей/катеров – 15 единиц

автомобильной техники и автоцистерн – 3054 (+5) единицы

специальной техники – 93 (+1) единицы.

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