Такое мнение 24 каналу озвучил министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. Он также добавил, что организация такой встречи помогла бы и самому Эрдогану.

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Эрдоган хочет показать, что он один может быть медиатором между Западом и Востоком

Климкин рассказал, что Эрдоган хочет организовать встречу между Зеленским и путиным не для того, чтобы сдать Украину. Он хочет начать диалог и показать, что он единственный медиатор между Западом и россией. Кроме того, Эрдоган стремится решить еще и внутренние экономические вопросы.

Поток зерна нужен Турции. Там инфляция составляет 80%. У нас во время войны инфляция чуть больше 20%,

– отметил бывший министр иностранных дел.

Нам нужно использовать контакт Эрдогана с путиным

Также Климкин отметил, что нам нужно использовать контакт Эрдогана с путиным. Не в коварном смысле этого слова. Экс-министр убежден, что во Львове Эрдоган пересказал Зеленскому слова путина, его позицию. Правда, мы этого не услышим в публичной плоскости.

"Эрдоган – это правильная история. Он – о Турции. Он не пророссийский, он не прозападный. Он строит Турцию как крупного глобального игрока", – отметил Климкин.

Эрдоган эмоционально с нами

Бывший министр иностранных дел добавил, что Эрдоган эмоционально с Украиной. И он желает победы Украины.

Он просто не будет говорить этого публично. Он будет настаивать на том, что нужно разговаривать. Давайте сделаем это здесь, там, я могу поехать к путину. Психологически и эмоционально нам его позиция ясна,

– подчеркнул Климкин.

Для разговора с путиным у нас должна быть сильная позиция

По мнению Климкина, для разговора с путиным у Украины должна быть сильная позиция.

"Подчеркиваю, что с этим режимом можно разговаривать только с сильной позиции. Они понимают только силу и ничего больше", – отметил экс-министр.

Поэтому, по его словам, Эрдоган может заниматься логистикой этих переговоров в Турции или в других местах. Но Украина вместе с Западом должна вести их с позиции силы.

Климкин о том, что Эрдоган хочет организовать встречу Зеленского с путиным: смотрите видео

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