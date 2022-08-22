Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк предположил, что же россия будет делать дальше. Ведь этот кризис со всех сторон будет только усугубляться.
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россия входит в глубокий военно-кадровый кризис: мобилизацию объявлять нельзя, потому что "король голый", а добровольцев днем со свечой не найдешь,
– говорит Подоляк.
По его словам, в ход идут должники по кредитам, заключенные и охранники российских супермаркетов "Пятёрочки".
Советник руководителя ОП уверен, что это означает, что скоро будет еще больше предложений перерыва, то есть переговоров.
Что происходит в переговорах между Украиной и Россией
- Эти переговоры давно приостановили. Все зависит от успехов Украины на поле боя. Когда мы займем достаточно сильную позицию, тогда их можно будет и продолжать и требовать у россии все, что нам нужно. россия же хочет переговоров уже. Эта позиция, конечно, не является искренней. Михаил Подоляк рассказывал, что это ловушка на самом деле.
- Кроме того, президент Турции Реджеп Эрдоган снова предложил Владимиру Зеленскому встретиться с путиным. россия в отчаянии хочет переговоров с Киевом, чтобы хоть как-то закрепить свои позиции в войне с Украиной. Подоляк рассказывал, что путин попросил Эрдогана, чтобы тот во время встречи с Зеленским поспособствовал переговорам.
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