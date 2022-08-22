Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк предположил, что же россия будет делать дальше. Ведь этот кризис со всех сторон будет только усугубляться.

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россия входит в глубокий военно-кадровый кризис: мобилизацию объявлять нельзя, потому что "король голый", а добровольцев днем со свечой не найдешь,

– говорит Подоляк.

По его словам, в ход идут должники по кредитам, заключенные и охранники российских супермаркетов "Пятёрочки".

Советник руководителя ОП уверен, что это означает, что скоро будет еще больше предложений перерыва, то есть переговоров.

Что происходит в переговорах между Украиной и Россией

Эти переговоры давно приостановили. Все зависит от успехов Украины на поле боя. Когда мы займем достаточно сильную позицию, тогда их можно будет и продолжать и требовать у россии все, что нам нужно. россия же хочет переговоров уже. Эта позиция, конечно, не является искренней. Михаил Подоляк рассказывал, что это ловушка на самом деле.

Кроме того, президент Турции Реджеп Эрдоган снова предложил Владимиру Зеленскому встретиться с путиным. россия в отчаянии хочет переговоров с Киевом, чтобы хоть как-то закрепить свои позиции в войне с Украиной. Подоляк рассказывал, что путин попросил Эрдогана, чтобы тот во время встречи с Зеленским поспособствовал переговорам.

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