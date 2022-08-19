Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, путин попросил президента Турции, чтобы тот во время встречи с Зеленским во Львове поспособствовал организации переговорного процесса с Украиной.
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Чего хочет россия
Советник главы Офиса Президента отметил, что Россия сейчас находится на пике своих территориальных "успехов" в войне с Украиной.
россияне понимают, что осуществить существенное продвижение дальше будет очень сложно, и хотят зафиксировать свой нынешний статус-кво. Поэтому путин ищет любой возможности через кого-нибудь посадить нас за стол переговоров,
– подчеркнул Подоляк.
москва надеется, что удастся достичь определенных договоренностей с Украиной при посредничестве Турции. Однако, по словам Подоляка, только Украина может решать, какими будут переговоры с россией и вообще возможны ли они.
Роль Турции как посредника
В то же время, Турция действительно стала посредником между двумя странами по определенным вопросам, которые не касаются переговоров.
Турецкий лидер оказывает существенное влияние на определенные проблемы. Через Турцию мы имеем возможность общаться с россиянами об обмене пленными, соглашении о зерне, ситуации на Запорожской АЭС и других спорных вопросах,
– сказал Подоляк.
Поэтому, по словам советника руководителя ОП, есть и плюс в том, что у Реджепа Тайипа Эрдогана есть возможность одновременно общаться и с путиным, и с Зеленским.
Зачем это Эрдогану
Взяв на себя роль посредника между Украиной и россией, Эрдоган преследует собственные интересы. По мнению Подоляка, это связано с проблемами внутри самой Турции.
"Летом 2023 года в стране должны пройти президентские выборы. Поэтому Эрдоган ищет любые возможности, чтобы показать, насколько он – влиятельное лицо в регионе. Его заявления направлены исключительно для регионального рынка", – сказал советник главы ОП.
Условия для переговоров с россией
Он добавил, что на предложение турецкого лидера организовать встречу с путиным Президент Украины дал четкий ответ.
Чтобы переговорный процесс был эффективным, нужно, чтобы русские войска отошли с территории Украины. Речь уже не идет о выводе войск на границы до 23 февраля. Сегодня вопрос стоит гораздо шире.
– подчеркнул Подоляк.
Советник главы Офиса Президента добавил, что россия накопила много оружия, в том числе дальнобойной артиллерии. И Украине будет сложно, учитывая еще и тот факт, что сейчас у нас нет достаточно оружия, чтобы паритетно воевать с россией и активно деоккупировать свои территории.
Однако, по словам Подоляка, сейчас пора требовать, чтобы россия забрала свои войска со всех временно оккупированных территорий Украины.
Только после этого мы можем эффективно проводить какие-то переговоры,
– сказал советник главы ОП.
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Переговоры между Украиной и россией: главное
- россия требует от Украины территориальных уступок и ставит ультиматумы. В результате этого и зверств россиян в Киевской области Украина решила приостановить переговорный процесс.
- Внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович недавно сообщил, что в Стамбуле россия заявляла о возможности отвода войск по состоянию на 23 февраля 2022 года.
- В МИД Украины заявили, что переговоры Украины и россии также привязаны к ситуации на фронте.