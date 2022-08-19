Соответствующую информацию советник главы Офиса Президента рассказал во время интервью. Также он напомнил, что для того же Россия применяет ядерный шантаж .
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В ОП объяснили, для чего россии переговоры
Да, Россия хочет мирных переговоров. Однако это не искреннее предложение, а ловушка. Ибо речь идет не о прекращении войны, а об укреплении своих позиций. Она хочет закрепить территориальные достижения, пока находится на вершине военных возможностей,
– объяснил Михаил Подоляк.
Советник главы Офиса Президента добавил, что на самом деле:
- "большое соглашение о войне и мире невозможно, потому что россия в этом не заинтересована;
- в кремле считают, что Украина должна быть стерта с лица земли военным путем;
- также там намерены по Молдове, Грузии и Казахстану. Хотят диктовать Европе правила игры. Мира в этих планах нет.
Именно с этой целью Россия устраивает энергетический шантаж Европы. Кремль надеется, что нехватка газа в случае суровой зимы приведет к уменьшению поддержки Украины со стороны ЕС.
Россия хочет сделать Украину "инициаторами нового этапа войны"
Михаил Подоляк объяснил, если Украина согласится сесть за стол переговоров с россией и будет перемирие, то кремль выдвинет ультиматум, мол: "Украина должна признать существующую линию фронта новой границей. Мы, конечно, не соглашаемся на аннексию четырех наших областей. Боевые действия возобновляются. Тогда российская пропаганда распространяет в Европе месседж: смотрите, война закончилась, но Украина снова атакует. Они делают нас инициаторами нового этапа войны".
Советник главы Офиса Президента пояснил, что:
- в Европе могут не понять подлинных мотивов агрессора;
- ведь в ЕС долго существовало мнение, что Россия является хорошим партнером с огромным ресурсным потенциалом;
- включение ее в одно экономическое пространство должно усилить безопасность в регионе.
Последние новости о переговорах с россией
- Владимир Зеленский 18 августа во Львове после встречи с Реджепом Эрдоганом и Антониу Гутеррешем заявил, что переговоры с россией возможны, только когда она освободит оккупированные территории.
- В этот же день президент Турции заявил, что Анкара работает для остановки войны за столом переговоров.
- Политолог Тарас Семенюк объяснил, что основная цель Эрдогана – строить из себя посредника,
- Кроме того, Михаил Подоляк, комментируя визит Эрдогана во Львов, объяснял, что Путин хочет из-за любого посадить нас за стол переговоров .