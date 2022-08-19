Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Семенюк. Он также отметил, что Эрдоган проводил встречу с путиным 4 часа, а разговор с президентом Украины длился гораздо меньше.

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Тарас Семенюк говорит, что в этом есть определенный символизм, также следует учесть и тот факт, что встреча прошла во Львове, а не в Киеве. По словам политолога, причина может быть в графике Эрдогана, но и возможно из-за нежелания походить на европейских лидеров, которые после посещения Киева, едут в Ирпень или Бородянку.

В этом состоит любопытство, ведь это похоже на определенную сепарацию Эрдогана. Это хороший тезис для размышлений, но, по-моему, основная цель Эрдогана – строить из себя посредника,

– утверждает Семенюк.

"Президент Турции пытается играть на обе стороны и не занимать одну позицию. Это достаточно последовательная политика Турции за последние 3-4 года", – убежден политолог.

По мнению специалиста, также следует отметить, что внутри самой Турции происходит активность, а именно военная операция против курдов. Эрдогану нужен хороший пиар для грядущих выборов, ведь у него не все так просто с поддержкой турков.

"Что касается места переговоров, то у Львова есть определенный символизм. Ведь во время этого разговора не поднимали вопрос безопасности, Зеленский четко сказал, что ни о каких посредниках не говорится сегодня", — резюмирует Тарас Семенюк.

Подробнее о трехсторонней встрече во Львове: смотрите видео

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