Во Львове начались трехсторонние переговоры Зеленского, Гуттериша и Эрдогана. Переговоры с президентом Турции состоялись во Дворце Потоцких во Львове.

Заметьте Зеленский встретился с Гутерришем: говорили о зерне, ЗАЭС и пленных

Начались трехсторонние переговоры Зеленского, Эрдогана и Гутерриша

По данным турецкого издания, встреча президента Эрдогана и Зеленского длилась ориентировочно два часа.

После этого к переговорам президентов присоединился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш,

- говорится в сообщении.

Стоит вспомнить, что это первый визит президента Турции в Украину с начала полномасштабного нападения россии на Украину. Владимир Зеленский рассказал, о чем удалось договориться с Реджепом Эрдоганом. В частности, на встрече во Львове говорилось про:

возможность усовершенствования зерновой инициативы;

ситуацию вокруг Запорожской АЭС и ядерный шантаж со стороны оккупантов;

масштабную кражу россией зерна на временно оккупированной территории Украины.

обсудили вопросы оборонного взаимодействия.

Уверен, дальнейшее расширение сотрудничества между Украиной и Турцией усилит обе стороны,

– пояснил Зеленский.