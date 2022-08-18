Во Львове начались трехсторонние переговоры Зеленского, Гуттериша и Эрдогана. Переговоры с президентом Турции состоялись во Дворце Потоцких во Львове.
Заметьте Зеленский встретился с Гутерришем: говорили о зерне, ЗАЭС и пленных
Начались трехсторонние переговоры Зеленского, Эрдогана и Гутерриша
По данным турецкого издания, встреча президента Эрдогана и Зеленского длилась ориентировочно два часа.
После этого к переговорам президентов присоединился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш,
- говорится в сообщении.
Стоит вспомнить, что это первый визит президента Турции в Украину с начала полномасштабного нападения россии на Украину. Владимир Зеленский рассказал, о чем удалось договориться с Реджепом Эрдоганом. В частности, на встрече во Львове говорилось про:
- возможность усовершенствования зерновой инициативы;
- ситуацию вокруг Запорожской АЭС и ядерный шантаж со стороны оккупантов;
- масштабную кражу россией зерна на временно оккупированной территории Украины.
- обсудили вопросы оборонного взаимодействия.
Уверен, дальнейшее расширение сотрудничества между Украиной и Турцией усилит обе стороны,
– пояснил Зеленский.