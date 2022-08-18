Перед цим Володимир Зеленський провів окремі зустрічі з Антоніу Гутеррешем та Реджепом Ердоганом. Перемовини з президентом Туреччини відбулись в Палаці Потоцьких у Львові.

Зауважте Зеленський зустрівся із Гутеррешем: говорили про зерно, ЗАЕС і полонених

Почались тристоронні перемовини Зеленського, Ердогана та Гутерреша

За даними турецького видання, зустріч президента Ердогана та Зеленського тривала орієнтовно дві години.

Після цього до перемовин президентів приєднався генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш,

– мовиться у повідомленні.

Варто пригадати, що це перший візит президента Туреччини в Україну з початку повномасштабного нападу росії на Україну.

Зеленський розповів, про що говорили з Ердоганом

Володимир Зеленський розповів, про що вдалось домовитись з Реджепом Ердоганом. Зокрема, на зустрічі у Львові мовилось про:

можливість удосконалення зернової ініціативи;

ситуацію навколо Запорізької АЕС та ядерний шантаж з боку окупантів;

масштабну крадіжку росією зерна на тимчасово окупованій території України.

обговорили питання оборонної взаємодії.

Впевнений, подальше розширення співпраці між Україною і Туреччиною посилить обидві сторони,

– пояснив Зеленський.