Про початок зустрічі повідомили приблизно о 15:45 18 серпня. Вона відбувається у львівському Палаці графів Потоцьких.

До теми Ердоган приїхав до Львова на зустріч з Зеленським і Гутеррешем

Також до Львова прибув керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Початок зустрічі Ердогана та Зеленського: дивіться відео



Турецький та український президенти у Львові / Фото T.C. Cumhurbaşkanlığı

Хто ще прибув до Львова

З Ердоганом та Зеленським 18 серпня також зустрінеться генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш. Він прибув до Львова 17 серпня.

З турецьким та українським президентами Гутерреш планує обговорити можливості завершення війни, яку розпочали росіяни. Крім цього, мовитиметься про експорт українського зерна та продаж харчових ресурсів на глобальний ринок.

Після Львова генсек ООН вирушить до Одеси. Там він побуває у порту.