Провідавши військових, президент особисто вручив нагороди героям України. Кожен з них втратив щось, захищаючи державу від російської навали.

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Зеленський вручив героям нагороди

У якому саме медичному закладі був Зеленський наразі невідомо. На фото можна побачити військових з різними травмами. Деякі з них втратили свої кінцівки.

Львівщина. Лікарня, де надають медичну допомогу військовим. І наші герої. Ті, хто щодня доводить: Росія не переможе в цій війні. Дякую, що захищаєте українську землю,

– написав президент.

Зеленський у лікарні на Львівщині: фото

Що Зеленський робить на Львівщині

Сьогодні, 18 серпня, Володимир Зеленський зустрінеться у Львові з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

Сторони обговорять шляхи завершення війни росії проти України, а також експорт українського зерна. В Управлінні комунікацій Ердогана також повідомили, що мають оцінити всі аспекти турецько-українських відносин на рівні стратегічного партнерства.

Вчора до Львова вже прибув Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

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