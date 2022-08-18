Провідавши військових, президент особисто вручив нагороди героям України. Кожен з них втратив щось, захищаючи державу від російської навали.
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Зеленський вручив героям нагороди
У якому саме медичному закладі був Зеленський наразі невідомо. На фото можна побачити військових з різними травмами. Деякі з них втратили свої кінцівки.
Львівщина. Лікарня, де надають медичну допомогу військовим. І наші герої. Ті, хто щодня доводить: Росія не переможе в цій війні. Дякую, що захищаєте українську землю,
– написав президент.
Зеленський у лікарні на Львівщині: фото
Що Зеленський робить на Львівщині
Сьогодні, 18 серпня, Володимир Зеленський зустрінеться у Львові з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.
Сторони обговорять шляхи завершення війни росії проти України, а також експорт українського зерна. В Управлінні комунікацій Ердогана також повідомили, що мають оцінити всі аспекти турецько-українських відносин на рівні стратегічного партнерства.
Вчора до Львова вже прибув Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
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