Посетив военных, президент лично вручил награды героям Украины. Каждый из них потерял что-то, защищая государство от российского нашествия.
Зеленский вручил героям награды
В каком именно медицинском заведении был Зеленский, пока неизвестно. На фото можно увидеть военных с разными травмами. Некоторые из них потеряли свои конечности.
Львов. Больница, где оказывают медицинскую помощь военным. И наши герои. Те, кто каждый день доказывает: россия не победит в этой войне. Спасибо, что защищаете украинскую землю,
– написал президент.
Зеленский в больнице во Львовской области: фото
Что Зеленский делает во Львовской области
Сегодня, 18 августа, Владимир Зеленский встретится во Львове с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Стороны обсудят пути завершения войны россии против Украины, а также экспорт украинского зерна. В Управлении коммуникаций Эрдогана также сообщили, что должны оценить все аспекты турецко-украинских отношений на уровне стратегического партнерства.
Вчера во Львов уже прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.