Родичі військових з полку "Азов" провели демонстрацію та закликали Ердогана та Гутерреша допомогти визволити захисників.

До теми Ердоган приїхав до Львова на зустріч з Зеленським і Гутеррешем

Зокрема, до турецького президента звернулись з проханням стати третьою стороною у переговорному процесі, а генсека ООН – активніше сприяти звільненню азовців, яких вивезли з заводу "Азовсталь" і утримують в колоніях.

Просимо про допомогу у справі звільнення наших рідних. Вплинути на керівництво російської федерації та змусити його дотримуватися міжнародних норм гуманітарного права, припинивши вбивства та катування українських військовослужбовців. Вимагати негайно допустити до військових представників міжнародного комітету Червоного Хреста,

– заявила одна з учасниць мітингу.

Акція рідних військовополонених азовців: дивіться відео

Зеленський на Львівщині 18 серпня

Президент України приїхав на Львівщину і відвідав лікарню, де перебувають поранені військові. Він вручив нагороди героям України. Назву медичного закладу не повідомляють. Також Зеленський побував на Марсовому полі – місце для поховань захисників, які загинули у повномасштабній війні.

Чи безпечно зустрічатися у Львові

Представник пресслужби Головного управління розвідки Андрій Юсов зазначив, що Україна вживає всіх засобів, щоб зустріч 18 серпня була безпечною. Він не відкинув, що росія таки вдасться до провокацій.

"Що стосується дій росії, то ми маємо бути готові до різноманітних сценаріїв. Враховуючи те, з ким ми маємо справу", – сказав Юсов.

Зверніть увагу – про що можуть говорити на зустрічі у Львові 18 серпня Ердоган та Зеленський: дивіться відео