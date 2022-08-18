Також відбудеться тристороння зустріч за участі президентів України й Туреччини та Генсека ООН. Однак спершу Зеленський та Ердоган зустрінуться в Палаці Потоцьких.

Зверніть увагу Зеленський вже прибув на Львівщину: відвідав військових та вшанував загиблих захисників

Ердоган приїхав з Польщі

За даними турецький ЗМІ, кортеж Реджепа Ердогана прибув до Львова з польського Жешува. Саме там напередодні приземлився його літак.

У Львові Реджеп Ердоган та Володимир Зеленський проведуть перемовини щодо двосторонніх відносин Туреччини та України. Також обговорять стратегічне партнерство двох країн.

Після цього відбудеться тристороння зустріч Володимира Зеленського, Реджепа Ердогана та Антоніу Гутерреша. Головною темою розмови стануть можливості дипломатичного припинення війни шляхом посилення механізмів, які дозволили розблокувати експорт зерна з України.

Зеленський теж уже у Львові

Володимир Зеленський прибув до Львова дещо швидше, ніж Реджеп Ердоган. Президент встиг зустрітися з пораненими військовослужбовцями у госпіталі та вшанувати пам'ять загиблих у війні з росією Героїв.

Найшвидше до Львова прибув Генсек ООН Антоніу Гутерреш. Він приїхав увечері 17 серпня.