Володимир Зеленський відвідав Личаківський цвинтар після того, як провідав поранених військових у лікарні.

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Президент та мер Львова вшанували пам'ять українських військових

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що країна пам'ятає всіх, хто віддав життя за свою країну та її майбутнє. Глава держави пообіцяв зробити заради перемоги та справедливого покарання окупантів.

До вшанування загиблих воїнів долучився й мер міста Андрій Садовий. Він розповів президенту про план облаштувати на Марсовому полі меморіальний комплекс Героїв України.

Разом з Президентом Володимиром Зеленським вшанували пам‘ять загиблих Захисників України.

Розповів Президенту про наш план – облаштувати тут Меморіальний комплекс Героїв України,

– написав Садовий.

Зеленський вшанував загиблих воїнів: дивіться відео

Зеленський та Садовий на Марсовому полі: фото

Президент виступив в Національній академії Сухопутних військ

У межах робочої поїздки до Львівської області президент України Володимир Зеленський відвідав Національну академію Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Президент поспілкувався з колективом академії та зауважив, що від якості навчання офіцерів та рівня викладачів великою мірою залежить життя солдатів і результат бойових дій.

Президент висловив подяку викладачам, які з перших днів повномасштабного вторгнення росії увійшли до складу зведених стрілецьких батальйонів, сформованих на базі академії, й стали на захист Києва. Наприкінці зустрічі з колективом закладу Зеленський вручив викладачам і курсантам державні нагороди.

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