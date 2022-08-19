Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. По его словам, путин постепенно теряет смелость в вопросе ядерного шантажа.

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Пионтковский напомнил, что президент страны-агрессора уже неоднократно угрожал применить ядерное оружие. Однако получил строгое предупреждение от стран Запада о том, что если москва пойдет на это, то уже не оправится от последствий.

путину и по формальным, и по неформальным каналам ответили, что могут нанести ответный ядерный удар. А это будет иметь сокрушительные последствия для россии и путина. Выяснилось, что он – не шахид. путин не хочет умирать,

– отметил публицист.

Как изменилась риторика россии

По словам Пионтковского, кремлевский диктатор испугался и частично изменил свою риторику.

В начале августа в приветствии участников X конференции из Договора о нераспространении ядерного оружия путин вдруг заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана.

А 16 августа руководитель российского минобороны Сергей Шойгу на конференции по безопасности в москве сказал, что нет необходимости применять ядерное оружие в Украине. Также подчиненный путина заявил, что "основное предназначение российского ядерного оружия – сдерживание ядерного нападения".

Новые виды шантажа

Впрочем, по мнению Пионтковского, глава кремля окончательно не угомонился с ядерным шантажом. Он ищет способы, как и дальше давить на Запад и Украину ядерным вопросом, однако при этом сняв с себя ответственность.

Сначала путин пытался разместить ядерное оружие в беларуси якобы по просьбе лукашенко.

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"Он рассчитывал, что лукашенко выстрелит из этого оружия куда-то по Украине. А сам путин будет не у дел. Но ничего из этого не вышло", – сказал российский публицист.

Угроза на Запорожской АЭС

Однако, когда эта идея провалилась, российский диктатор придумал другой способ для шантажа.

Он принялся угрожать миру ядерным взрывом на Запорожской АЭС. В то же время, ответственность за все хочет переложить на украинцев. Но это тоже не сработает,

– подчеркнул Пионтковский.

Он добавил, что максимум, что может сделать путин с ЗАЭС, – это украсть ее и переподключить к российской энергосистеме.

Стрим Дарьи Кудимовой и Андрея Пионтковского: смотрите полное видео

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