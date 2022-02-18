Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, это как раз и будет изменено в обновленной Конституции Беларуси.

К теме Лукашенко говорит, что готов разместить в Беларуси ядерное и сверхядерное оружие

Жданов: Путин сжигает последние мосты

Как отметил Жданов, из-за изменившейся белорусской Конституции разместят ядерные главные части к ракетам, которые уже расположены на территории Беларуси. Речь идет о комплексах "Искандер-М", прибывших в составе бригады для учений "Союзная решительность-2022".

Путину нужно замазать Лукашенко кровью. Таким образом, чтобы Лукашенко не имел возможности маневра и не мог в самый критический момент отступить от тех практик, которые он заявляет,

– предположил военный эксперт.

Также он отметил, что глава Кремля разделяет коллективную ответственность между собой и самопровозглашенным президентом Беларуси. "Сжигает последние мосты, чтобы он (Лукашенко – 24 канал) не отступил от России", – объяснил Жданов.

Внимание! Учения "Союзная решимость 2022" начались 10 февраля и продлятся до 20 февраля 2022 года. Из-за того, что Россия стянула на территорию Беларуси большое количество техники, в Евросоюзе даже заговорили об оккупации страны российскими войсками.

Жданов рассказал об угрозе размещения ядерного оружия в Беларуси: смотрите видео

Ядерное оружие в Беларуси: что следует знать