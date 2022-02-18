Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, это как раз и будет изменено в обновленной Конституции Беларуси.
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Жданов: Путин сжигает последние мосты
Как отметил Жданов, из-за изменившейся белорусской Конституции разместят ядерные главные части к ракетам, которые уже расположены на территории Беларуси. Речь идет о комплексах "Искандер-М", прибывших в составе бригады для учений "Союзная решительность-2022".
Путину нужно замазать Лукашенко кровью. Таким образом, чтобы Лукашенко не имел возможности маневра и не мог в самый критический момент отступить от тех практик, которые он заявляет,
– предположил военный эксперт.
Также он отметил, что глава Кремля разделяет коллективную ответственность между собой и самопровозглашенным президентом Беларуси. "Сжигает последние мосты, чтобы он (Лукашенко – 24 канал) не отступил от России", – объяснил Жданов.
Жданов рассказал об угрозе размещения ядерного оружия в Беларуси: смотрите видео
Ядерное оружие в Беларуси: что следует знать
- В конце февраля 2022 года в Беларуси состоится референдум, где будут голосовать за изменения в Конституцию. Там могут убрать упоминания о безъядерном и нейтральном статусе страны.
- Ранее еще в 1993 году Беларусь официально отказалась от ядерного оружия. Более того, белорусское государство стало первой страной после распада СССР, которая не захотела владеть ядерным оружием.
- В интервью российским пропагандистам Лукашенко не стал скрывать, что уже договорился с Кремлем, какое именно ядерное оружие будет размещать. Якобы будет "наиболее эффективное".