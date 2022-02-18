Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, це якраз і змінять в оновленій Конституції Білорусі.

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Жданов: Путін спалює останні мости

Як зауважив Жданов, через змінену білоруську Конституцію розмістять ядерні головні частини до ракет, які вже розташовані на території Білорусі. Мовиться про комплекси "Іскандер-М", які прибули в складі бригади для навчань "Союзна рішучість-2022".

Путіну треба замазати Лукашенка кров'ю. У такий спосіб, щоб Лукашенко не мав можливості маневру і не міг в найкритичніший момент відступити від тих практик, які він заявляє,

– припустив військовий експерт.

Також він зазначив, що глава Кремля розділяє колективну відповідальність між собою і самопроголошеним президентом Білорусі. "Спалює останні мости, щоб він (Лукашенко – 24 канал) не відступився від Росії", – пояснив Жданов.

Зауважте! Навчання "Союзна рішучість 2022" розпочались 10 лютого й триватимуть до 20 лютого 2022 року. Через те, що Росія стягнула на територію Білорусі велику кількість техніки у Євросоюзі навіть заговорили про окупацію країни російськими військами.

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