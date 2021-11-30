Тоді Лукашенко запропонує президенту Росії Володимиру Путіну розмістити в себе ядерну зброю. Про це він сказав в інтерв'ю пропагандисту Дмитру Кисельову.
Читайте також Лукашенко заявив, що Росія обов'язково повідомить його про напад на Україну
Про яку ядерну зброю мовиться
Лукашенко зазначив, що вони з Путіним домовляться, яку саме зброю розмістять.
Та ядерна зброя, яка буде найбільш ефективною при такому зіткненні. Я ж недаремно сказав: ми на території Білорусі до цього готові,
– сказав політик.
Також він назвав себе "дбайливим господарем", зауваживши, що у країні залишилась інфраструктура для ядерної зброї часів СРСР.
"Усі сараї стоять на місці", – резюмував Лукашенко.
Що цьому передувало
- У листопаді генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ядерну зброю НАТО можуть розмістити у Східній Європі. Однак лише за умови, що Німеччина відмовиться від неї.
- До речі, у Кремлі на таку заяву відреагували досить різко. Почали торочити, що це, мовляв, порушення договорів.
- Ще у травні 2020 року посол США у Польщі Джорджетт Мосбахер припустила, що Польща могла б розмістити на своїй території ядерну зброю США.