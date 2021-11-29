Лукашенко упевнений, що Росія перед тим, як атакувати Україну, має повідомити про це Білорусь. Поки що схожих повідомлень у Мінську не отримували.
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Лукашенко каже, що відомостей про запланований напад у нього нема
У мене таких відомостей про запланований напад Росії на Україну немає. Але якби такі задуми були, то білоруські військові, зокрема я, про це знали б. Нас би повідомили,
– сказав Лукашенко.
Звісно, самопроголошений глава держави взяв приклад з Росії і звинуватив Україну у "вигадуванні фейку щодо можливого нападу". Лукашенко каже, що Київ та західні країни мають "викласти факти на стіл і підтвердити цю тезу".
Білорусь підтримає Росію, – Лукашенко
Політик поскаржився, що у схожий спосіб постраждала і Білорусь, яку, мовляв, західні країни звинуватили у міграційній кризі. Лукашенко зазначив, що Білорусь не залишиться осторонь, якщо розпочнуться військові дії.
Вони (західні держави – 24 канал) чудово розуміють: якщо вони знову розв'яжуть війну в Донбасі або десь на кордоні з Росією, Білорусь осторонь не залишиться. І ясно, на чиєму боці буде Білорусь,
– сказав Лукашенко.
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Що кажуть у Росії про можливий напад на Україні:
- На інформацію про можливу ескалацію на кордоні відреагував речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
- Він сказав, що Росія "не має у планах на кого-небудь" нападати.
- Заяви про напруження на кордоні Пєсков назвав спробами "нагнітати істерію".