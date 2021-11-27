Президент Росії Володимир Путін за допомогою білоруського колеги Олександра Лукашенка промацує слабкі місця Європейського Союзу. Про те, чого прагнуть у Кремлі та до яких наслідків це може призвести, у коментарі сайту 24 каналу розповів міжнародний редактор "БелСат TV" Сергій Пелеса.

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Захід не побачив загрозу

Сергій Пелеса зазначив, що перші місяці "міграційного конфлікту", який триває понад п'ять місяців, показали, що перша реакція НАТО була недостатньою. За його словами, на Заході не помічали проблему, або її масштаб був недостатньо великим. Оскільки міграційні хвилі у Середземному морі та на кордоні в Туреччині та Греції набагато масштабніші, то з перспективи Західної Європи те, що відбувалося влітку на кордоні Литви, розцінювалося, як щось несерйозне.

Країни ЄС не помітили в цьому і серйозної політичної та воєнної складової, які явно є, й зараз вони чітко проявляються, пояснив фахівець. Однак зараз реакція поступово з'являється від США, НАТО, ЄС.

За словами Пелеси, на Заході не помічали проблему / Фото з фейсбуку експерта

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Росія може ввести війська

Треба визнати, що раніше також були реакції. Ангела Меркель, коли приїжджала у Варшаву, то називала це "гібридною загрозою". Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка є німкенею за національністю, також це називала це "гібридною загрозою", але за цим нічого особливого не пішло,

– розповів Пелеса.

Експерт впевнений, що для Кремля також важливо промацати можливість використати цю кризу, а, можливо, вона для цього і створювалася. Зокрема, Кремль таким чином може ввести свої війська, наприклад, під приводом "гуманітарної кризи".

Ангела Меркель попереджала Польщу про загрозу / Фото з архіву 24 каналу

У даному разі Путін може запропонувати свою "допомогу" – такий сценарій не можна виключати. Це буде наче легальне введення на територію Білорусі якогось російського контингенту – це не російська окупація, не воєнна база. Експерт уточнив, що щось подібне було у Карабаху, де з'явився "миротворчий російський контингент".

На думку експерта, Путін може ввести війська в Білорусь / Фото з архіву 24 каналу

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