Це шанс Кремля знайти легальну "причину", щоб ввести російські війська на територію Білорусі. Що насправді відбувається в Білорусі, хто спровокував кризу на кордоні та до чого це може призвести – 24 канал поцікавився в експертів.

За темою Мігранти на кордоні з Польщею по шматочках вирізають паркан

"Лукашенко виступає диспетчером, замовник – Путін"

8 листопада тисячі мігрантів прийшли до колючого дроту на кордоні Білорусі та Польщі. Польський уряд заявив, що приводить свої війська у повну бойову готовність.

Політолог, директор "Інституту світової політики" Євген Магда вважає, що Лукашенко виступає лише "диспетчером цього процесу". Замовником всього є "товариш Путін". За його словами, це достатньо очевидно вже не тільки для українських експертів, а й для польських теж. Так само і для урядовців Польщі.

Експерт пояснив, що Росія намагається розхитати Європейський Союз, зробити його більш "крихким" і більш сприятливим для того, щоб просувати свої інтереси. Зокрема, запустити якомога швидше "Північний потік – 2".

Тема з мігрантами є інформаційно сприятливою, привертає багато уваги, лягає на емоції дуже добре. Ми з вами здебільшого бачимо інформацію, яку показують або мігранти, або білоруські державні медіа, або російські пропагандисти. До того ж двоє останніх – це фактично одне і те ж. Тобто, ми бачимо ефект "постправди", яка впливає на ситуацію і, думаю, буде впливати далі. Євген Магда Політолог, директор "Інституту світової політики"

На думку політолога, Олександру Лукашенку не легко буде позбутися статусу останнього диктатора Європи, адже "йому його Путін приклеїв намертво".

Але він бореться вочевидь за якісь власні можливості саме у відносинах з Путіним. Сам по собі Лукашенко не пішов би на подібний розмах. У нього і ресурсу немає, і таких можливостей,

– додав він.

Магда впевнений, що Європейському Союзу санкції треба запроваджувати та якомога швидше, як політичний жест. Але, вважає експерт, вони матимуть подвійний ефект. З одного боку, вони мають "вдарити по персоналіях і по економіці Білорусі", а з іншого "на що і розраховує Лукашенко, що йому Росія компенсує ці економічні втрати".

Путін – замовник бунту мігрантів / Фото з архіву 24 каналу

Розумієте, вони ж там граються в "союзну державу". Тут потрібна реакція не тільки ЄС, а й НАТО. Тому що Польща є її членом. І виникає питання після Саміту НАТО цього року, де гібридні виклики були визначені як загроза, чи будуть говорити про п'яту статтю "Про оборону"?

– зазначив експерт.

Однак для Польщі зараз принципово самій впоратися з цим викликом. Тому що це питання її суб'єктності, її амбіцій, претензій на лідерство в Європі в цілому, додав політолог. Ситуація склалася "доволі драматична і її доволі складно прогнозувати, але поки що можна сказати, що Польща реагує достатньо оперативно та вправно".

Якщо з'являться "зелені чоловічки", уточнив політолог, це буде військовий виклик. Відповідно тоді будуть дії, пов'язані з військовим характером. Водночас постане питання щодо застосування зброї.

Мій польський колега Даріуш Матерняк зауважив, що російські спецслужби діють в такий самий спосіб, як у 2014 році в Україні. На це теж треба зважати та використовувати у власних інтересах і робити висновки з того, що було свого часу в Україні. Тобто, необхідні юридичні підстави для дій, вони мають бути сформовані вже зараз, не потрібно чекати нового загострення ситуації,

– додав Магда.

За словами Магди, зараз спецслужби РФ діють в такий самий спосіб, як у 2014 році в Україні / Фото з фейсбуку експерта

Чи допоможуть паркан та армія

Міжнародний редактор "БелСат TV" Сергій Пелеса розповів, що паркан і армія можуть затримати хвилю мігрантів. Він вважає, що "це рішення "на зараз", це реакція, але глобально вони проблему не вирішать".

Точніше, паркан, можливо, і вирішив би, але його ще немає. Польща навіть не почала будувати серйозний паркан. Вона збирається його звести до середини наступного року. А Литва почала будувати. Я маю на увазі не колючий дріт, яким частина кордону і дійсно вже закрита, а саме жорсткий металевий паркан. Він є лише на невеликій частині ділянки. Сергій Пелеса Міжнародний редактор "БелСат TV"

На цей час серйозного огородження немає. Є технічні засоби та люди – тобто, прикордонники й війська. На думку фахівця, "цього явно недостатньо, адже і служби, хоч і героїчно борються з цією проблемою, але вони її не вирішать. Тому що неможливо поставити солдата на кожен десятий метр кордону".

Польський кордон з Білоруссю коротший, його частина проходить і по річках. А литовський кордон доволі довгий – близько 500 кілометрів. Тому потрібні інші рішення, зокрема, політичні, військові, економічні. Треба розуміти, що люди в уніформі та засоби технічного захисту – це реакція на дії Лукашенка,

– додав Пелеса.

Росія перевіряє слабкі місця Польщі та реакцію Євросоюзу та НАТО

За словами Сергія Пелеси, частиною цієї операції є багатовекторна перевірка дій держав НАТО, зокрема, тих, які потрапили під цю атаку: Польщі, Литви і Латвії, так і союзників на Заході. Тобто, перевіряється реакція на кордоні та реакція в столицях, зокрема в Брюсселі – штаб-квартирі НАТО.

Перші місяці цього конфлікту, який триває понад п'ять місяців, показали, що перша реакція НАТО була недостатньою. Мені здається, що на Заході не помічали проблему. Можливо, з їхньої точки зору, масштаб проблеми спочатку був не достатньо великим,

– додав експерт.

Оскільки міграційні хвилі у Середземному морі та на кордоні в Туреччині та Греції набагато масштабніші, то з перспективи Західної Європи те, що відбувалося влітку на кордоні Литви розцінювалося, як щось не серйозне.

Країни ЄС не помітили в цьому і серйозної й політичної та воєнної складової, які явно є, й зараз вони чітко проявляються, пояснив фахівець. Тепер реакція поступово з'являється від США, НАТО, ЄС.

Ангела Меркель давно попереджала Польщу про гібридну загрозу / Фото з архіву 24 каналу

Треба визнати, що раніше також були реакції. Ангела Меркель, коли приїжджала у Варшаву, то називала це "гібридною загрозою". Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка є німкенею за національністю, також це називала це "гібридною загрозою", але за цим нічого особливого не пішло,

– розповів Пелеса.

Актуально Пекло на кордоні: мігранти помирають у лісах, поки Лукашенко грає у диявола

Позиція Польщі

Польща, яка є найбільшим союзником НАТО на східному напрямку та найбільшим союзником у воєнному сенсі, має певну позицію. Як безпосередній сусід Росії та Білорусі, вона зробила ставку на самостійні дії настільки, наскільки це можливо, наголосив експерт. Зокрема, Польща намагалася й досі намагається не ангажувати інші держави у ситуацію на своєму кордоні. Це питання, в тому числі престижу та внутрішнього піару.

Тобто, владі, консерваторам у Варшаві, важливо показати, що вони "тверді горішки" та їм не потрібна допомога ні Frontex, ні НАТО, що вони самі справляться. І я думаю, що в цьому є сенс. У Польщі достатньо ресурсів, щоб на цей час справлятися самій,

– додав він.

Зверніть увагу: у рамках Frontex – Європейського Союзу з безпеки зовнішніх кордонів Польща надавала свою допомогу з поліціянтів Литві та Латвії, коли вони зіштовхнулися з проблемою мігрантів. Тобто, Польща сама була "під ударом" та ще й допомагала іншим державам.

Коли Литва 2 серпня легалізувала "пушбеки" – силове витіснення біженців з країни назад до Білорусі без можливості подати заявку на притулок у ЄС, то через три дні Лукашенко зібрав засідання та наказав, щоб "ні одна нога не могла ступити на білоруську землю".

Тоді почався так званий "пінг-понг", коли одні передають, а інші намагаються повернути назад. І тоді мігранти опинилися між двома вогнями. Литва тоді розв'язала цю проблему й хвиля впала, але зараз ми спостерігаємо, що вона повертається,

– нагадав експерт.

"У Кремля "руки в білих рукавицях"

Пелеса зазначив, що Москва за допомогою "свого підрядника Лукашенка залишає "чистими руки". У Кремля "руки в білих рукавицях", бо все робить Лукашенко. А Росія в цій "каші варить кілька страв собі", тобто кілька цілей.

По-перше, російське командування, керівництво спецслужб РФ отримує цінну інформацію про реакцію балтійських країн і Польщі на подібного роду кризи. Вони збирають ці дані на майбутнє. Однак, це не означає, що вони її будуть використовувати та застосовувати у найближчі тижні, місяці чи навіть роки.

"Росія в цій "каші варить кілька страв собі", тобто кілька цілей" / Фото з фейсбуку експерта

"Росія може ввести свої війська під приводом "гуманітарної кризи"

Міжнародний редактор "БелСат TV" Сергій Пелеса вважає, що цю інформацію також збирають і на Заході – НАТО й американці. У Польщі перебуває постійний американський контингент – 4-5 тисяч солдатів, а також кілька тисяч солдатів та техніків у рамках двосторонньої угоди США та Польщі. Тобто, Пентагон також спостерігає за цим, бо тут їхні військові.

Для Кремля також важливо промацати можливість використати цю кризу, а, можливо, вона для цього і створювалася. Можливість промацати, "підкрастися" до Білорусі. Тобто, якимось чином ввести свої війська, наприклад, під приводом "гуманітарної кризи". І вже перші сигнали такого роду з'являються,

– пояснив фахівець.

У даному разі Путін може запропонувати свою "допомогу". Такий сценарій не можна виключати. Це буде наче легальне введення на територію Білорусі якогось російського контингенту, це не російська окупація, не воєнна база. Експерт уточнив, що щось подібне було у Карабаху, де з'явився "миротворчий російський контингент".

Є штучно створена гуманітарна криза на кордоні. Для того щоб її вирішити, вводяться псевдомиротворчі війська навіть під егідою ООН, якщо Лукашенко дасть на це згоду. Звісно, він буде говорити, що "ні, ми самі справимося, ви нам тільки грошей дайте",

– додав Пелеса.

Як стримати "агресію" Лукашенка

Для того щоб зупинити "міграційний потік" на кордоні, необхідна єдність союзників. Однак, на думку експерта, на Заході такої єдності щодо ставлення до режиму Лукашенка наразі немає. ЄС ввів чотири пакети санкцій проти режиму диктатора, також ввели санкції США, а низка інших європейських держав ввели національні обмеження.

Останній пакет ввели після посадки літака, коли захопили Романа Протасевича. Криза, яку запустив Лукашенко, також була реакцією на четвертий пакет санкцій. З того моменту пройшло понад чотири місяці. Всі ці місяці триває криза на кордонах, а ЄС не реагує фактично ніяк, окрім низки заяв. Чому?

– прокоментував міжнародний редактор "БелСат TV".

Чи ухвалить ЄС п'ятий пакет санкцій

Тільки зараз "на стіл" країн ЄС ліг так званий п'ятий пакет санкцій. Крім того, Австрія організовує "перший раунд обговорення по ситуації в Білорусі".

Пелеса вважає, що гарантій, що його ухвалять, немає, оскільки для цього потрібен консенсус всіх членів ЄС, а він поки що відсутній. Виступають проти Бельгія, Ірландія, також сумніви має Австрія.

Канцлер Австрії Олександр Шаленберг, анонсуючи проведення у Відні 22 листопада міжнародної конференції щодо Білорусі, пояснив її значення тим, що з Мінськом не можна говорити лише мовою санкцій. Відомо, що Австрія веде широкий бізнес в Білорусі. У програмі будуть брати участь представники чотирьох сторін – західні міністри, представники білоруських демократичних сил, посланці Кремля та режиму Лукашенка.

Хто насправді там буде – поки точно невідомо, але такі перемовини організовуються і не будь-ким, а новим канцлером Австрії. Австрія – головний західний інвестор Білорусі, їм належить низка компанії, у них серйозні інтереси. Вона завжди була накшталт "адвоката режиму Лукашенка" на Заході, куди він приїжджав на лижі й так далі,

– розповів Сергій Пелеса.

Австрія підтримала всі санкції проти режиму Лукашенка, тому у них "чисті руки", але зараз вони починають діалог. Тому, уточнив експерт, є ризик, що "імітація діалогу" у Відні може стати для низки країн ЄС причиною, щоб не підтримати п'ятий пакет санкцій.

Австрія організовує переговори щодо ситуації у Білорусі / Фото з архіву 24 каналу

Вони заявлять, що "діалог почався, процес йде, навіщо нам вводити санкції, зачекаймо". І знову санкції будуть перенесені, достатньо лише одної країни, щоб це зробити",

– додав він.

Фахівець пояснив, що наразі виникло дві ситуації: ще не увійшов у дію четвертий пакет санкцій, а п'ятий розглядається. І в цій ситуації Олександр Лукашенко починає загострення на кордонах.