Это шанс Кремля найти легальную "причину", чтобы ввести российские войска на территорию Беларуси. Что на самом деле происходит в Беларуси, кто спровоцировал кризис на границе и к чему это может привести – 24 канал поинтересовался у экспертов.

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"Лукашенко выступает диспетчером, заказчик – Путин"

8 ноября тысячи мигрантов пришли к колючей проволоке на границе Беларуси и Польши. Польское правительство заявило, что приводит свои войска в полную боевую готовность.

Политолог, директор "Института мировой политики" Евгений Магда считает, что Лукашенко выступает лишь "диспетчером этого процесса". Заказчиком всего является "товарищ Путин". По его словам, это достаточно очевидно уже не только для украинских экспертов, но и для польских тоже. Так же и для чиновников Польши.

Эксперт объяснил, что Россия пытается расшатать Европейский Союз, сделать его более "хрупким" и более благоприятным для того, чтобы продвигать свои интересы. В частности, запустить как можно скорее "Северный поток-2".

Тема с мигрантами является информационно благоприятной, привлекает много внимания, ложится на эмоции очень хорошо. Мы с вами в основном видим информацию, которую показывают либо мигранты, либо белорусские государственные медиа, либо российские пропагандисты. К тому же двое последних – это фактически одно и то же. То есть, мы видим эффект "постправды", которая влияет на ситуацию и, думаю, будет влиять дальше. Евгений Магда Политолог, директор "Института мировой политики"

По мнению политолога, Александру Лукашенко не легко будет лишиться статуса последнего диктатора Европы, так как "ему его Путин приклеил намертво".

Но он борется явно за какие-то собственные возможности именно в отношениях с Путиным. Сам по себе Лукашенко не пошел бы на подобный размах. У него и ресурса нет, и таких возможностей,

– добавил он.

Магда уверен, что Европейскому Союзу санкции нужно вводить и как можно скорее, как политический жест. Но, считает эксперт, они будут иметь двойной эффект. С одной стороны, они должны "ударить по персоналиям и по экономике Беларуси", а с другой "на что и рассчитывает Лукашенко, что ему Россия компенсирует эти экономические потери".



Путин – заказчик бунта мигрантов / Фото из архива 24 канала

Понимаете, они же там играют в"Союзное государство". Здесь нужна реакция не только ЕС, но и НАТО. Потому что Польша является его членом. И возникает вопрос после саммита НАТО в этом году, где гибридные вызовы были определены как угроза, будут ли говорить о пятой статье "Об обороне"?

– отметил эксперт.

Однако для Польши сейчас принципиально самой справиться с этим вызовом. Потому что это вопрос ее субъектности, ее амбиций, претензий на лидерство в Европе в целом, добавил политолог. Ситуация сложилась "довольно драматичная, и ее довольно сложно прогнозировать, но пока можно сказать, что Польша реагирует достаточно оперативно и умело".

Если появятся "зеленые человечки", уточнил политолог, это будет военный вызов. Соответственно тогда будут действия военного характера. В то же время встанет вопрос о применении оружия.

Мой польский коллега Дариуш Матерняк отметил, что российские спецслужбы действуют таким же образом, как в 2014 году в Украине. Это тоже нужно учитывать и использовать в собственных интересах и делать выводы из того, что было в свое время в Украине. То есть, необходимы юридические основания для действий, они должны быть сформированы уже сейчас, не надо ждать нового обострения ситуации,

– добавил Магда.



По словам Магды, сейчас спецслужбы РФ действуют таким же образом, как в 2014 году в Украине / Фото из фейсбука эксперта

Помогут ли забор и армия

Международный редактор "БелСат TV" Сергей Пелеса рассказал, что забор и армия могут задержать волну мигрантов. Он считает, что "это решение "на сейчас", это реакция, но глобально они проблему не решат".

Точнее, забор, возможно, и решил бы, но его еще нет. Польша даже не начала строить серьезный забор. Она собирается его соорудить к середине следующего года. А Литва начала строить. Я имею в виду не колючую проволоку, которой часть границы действительно уже закрыта, а именно жесткий металлический забор. Он есть только на небольшой части участка. Сергей Пелеса Международный редактор"БелСат TV"

Сейчас серьезного ограждения нет. Есть технические средства и люди – то есть, пограничники и войска. По мнению специалиста, "этого явно недостаточно, так как службы, хоть и героически борются с этой проблемой, но они ее не решат. Потому что невозможно поставить солдата на каждый десятый метр границы".

Польская граница с Беларусью короче, ее часть проходит и по рекам. А литовская граница довольно длинная – около 500 километров. Поэтому нужны другие решения, в частности, политические, военные, экономические. Надо понимать, что люди в униформе и средства технической защиты – это реакция на действия Лукашенко,

– добавил Пелеса.

Россия проверяет слабые места Польши и реакцию Евросоюза и НАТО

По словам Сергея Пелесы, частью этой операции является многовекторная проверка действий государств НАТО, как тех, которые попали под эту атаку: Польши, Литвы и Латвии, так и союзников на Западе. То есть, проверяется реакция на границе и реакция в столицах, в частности в Брюсселе – штаб-квартире НАТО.

Первые месяцы этого конфликта, который длится больше пяти месяцев, показали, что первая реакция НАТО была недостаточной. Мне кажется, что на Западе не замечали проблему. Возможно, с их точки зрения, масштаб проблемы изначально был недостаточно большим,

– добавил эксперт.

Поскольку миграционные волны в Средиземном море и на границе в Турции и Греции гораздо масштабнее, то в перспективе Западной Европы то, что происходило летом на границе Литвы, расценивалось, как нечто несерьезное.

Страны ЕС не заметили в этом и серьезной политической и военной составляющей, которые явно есть, и сейчас они четко проявляются, объяснил специалист. Теперь реакция постепенно появляется от США, НАТО, ЕС.



Ангела Меркель давно предупреждала Польшу о гибридной угрозе / Фото из архива 24 канала

Стоит признать, что раньше тоже были реакции. Ангела Меркель, когда приезжала в Варшаву, то называла это "гибридной угрозой". Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая является немкой по национальности, тоже называла это "гибридной угрозой", но за этим ничего особенного не пошло,

– рассказал Пелеса.

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Позиция Польши

Польша, которая является крупнейшим союзником НАТО на восточном направлении и крупнейшим союзником в военном смысле, имеет определенную позицию. Как непосредственный сосед России и Беларуси, она сделала ставку на самостоятельные действия настолько, насколько это возможно, подчеркнул эксперт. В частности, Польша пыталась и до сих пор пытается не ангажировать другие государства в ситуацию на своей границе. Это вопрос, в том числе, престижа и внутреннего пиара.

То есть, власти, консерваторам в Варшаве, важно показать, что они "крепкие орешки" и им не нужна помощь ни Frontex, ни НАТО, что они сами справятся. И я думаю, что в этом есть смысл. У Польши достаточно ресурсов, чтобы пока справляться самой,

– добавил он.

Обратите внимание: в рамках Frontex – Европейского Союза по безопасности внешних границ – Польша предоставляла свою помощь полицейских Литве и Латвии, когда они столкнулись с проблемой мигрантов. То есть, Польша сама была "под ударом", да еще и помогала другим государствам.

Когда Литва 2 августа легализовала "пушбеки" – силовое вытеснение беженцев из страны обратно в Беларусь без возможности подать заявку на убежище в ЕС, то через три дня Лукашенко собрал заседание и приказал, чтобы "ни одна нога не могла ступить на белорусскую землю".

Тогда начался так называемый "пинг-понг", когда одни передают, а другие пытаются вернуть назад. И тогда мигранты оказались между двумя огнями. Литва тогда решила эту проблему, и волна упала, но сейчас мы наблюдаем, что она возвращается,

– напомнил эксперт.

"У Кремля" руки в белых перчатках"

Пелеса отметил, что Москва с помощью "своего подрядчика Лукашенко оставляет чистыми руки". У Кремля "руки в белых перчатках", потому что все делает Лукашенко. А Россия "в этой каше варит несколько блюд себе", то есть несколько целей.

Во-первых, российское командование, руководство спецслужб РФ получает ценную информацию о реакции балтийских стран и Польши на подобного рода кризис. Они собирают эти данные на будущее. Однако, это не значит, что они это будут использовать и применять в ближайшие недели, месяцы или даже годы.



"Россия "в этой каше варит несколько блюд себе", то есть несколько целей" / Фото из фейсбука эксперта

"Россия может ввести свои войска под предлогом "гуманитарного кризиса"

Международный редактор "БелСат TV" Сергей Пелеса считает, что эту информацию также собирают и на Западе – НАТО и американцы. В Польше находится постоянный американский контингент – 4-5 тысяч солдат, а также несколько тысяч солдат и техников в рамках двустороннего соглашения США и Польши. То есть, Пентагон тоже наблюдает за этим, потому что здесь их военные.

Для Кремля также важно прощупать возможность использовать этот кризис, а, возможно, он для этого и создавался. Возможность прощупать, "подкрасться" к Беларуси. То есть, каким-то образом ввести свои войска, например, под предлогом "гуманитарного кризиса". И уже первые сигналы такого рода появляются,

– объяснил специалист.

В данном случае Путин может предложить свою "помощь". Такой сценарий нельзя исключать. Это будет как легальное введение на территорию Беларуси какого-то российского контингента, это не российская оккупация, не военная база. Эксперт уточнил, что нечто подобное было в Карабахе, где появился "миротворческий российский контингент".

Есть искусственно созданный гуманитарный кризис на границе. Для того, чтобы его решить, вводятся псевдомиротворческие войска даже под эгидой ООН, если Лукашенко даст на это согласие. Конечно, он будет говорить, что "нет, мы сами справимся, вы нам только денег дайте",

– добавил Пелеса.

Как сдержать "агрессию" Лукашенко

Для того чтобы остановить "миграционный поток" на границе, необходимо единство союзников. Однако, по мнению эксперта, на Западе такого единства по отношению к режиму Лукашенко пока нет. ЕС ввел четыре пакета санкций против режима диктатора, также ввели санкции США, а ряд других европейских государств ввели национальные ограничения.

Последний пакет ввели после посадки самолета, когда захватили Романа Протасевича. Кризис, который запустил Лукашенко, также был реакцией на четвертый пакет санкций. С того момента прошло больше четырех месяцев. Все эти месяцы продолжается кризис на границах, а ЕС не реагирует фактически никак, кроме ряда заявлений. Почему?

– прокомментировал международный редактор "БелСат TV".

Примет ли ЕС пятый пакет санкций

Только сейчас "на стол" стран ЕС лег так называемый пятый пакет санкций. Кроме того, Австрия организует "первый раунд обсуждения по ситуации в Беларуси".

Пелеса считает, что гарантий, что его примут, нет, поскольку для этого нужен консенсус всех членов ЕС, а он пока что отсутствует. Выступают против Бельгия, Ирландия, также сомнения имеет Австрия.

Канцлер Австрии Александр Шаленберг, анонсируя проведение в Вене 22 ноября международной конференции по Беларуси, объяснил ее значение тем, что с Минском нельзя говорить только на языке санкций. Известно, что Австрия ведет широкий бизнес в Беларуси. В программе будут участвовать представители четырех сторон – западные министры, представители белорусских демократических сил, посланцы Кремля и режима Лукашенко.

Кто на самом деле там будет – пока точно неизвестно, но такие переговоры организуются, и не кем-либо, а новым канцлером Австрии. Австрия – главный западный инвестор Беларуси, им принадлежит ряд компании, у них серьезные интересы. Она всегда была вроде "адвоката режима Лукашенко" на Западе, куда он приезжал на лыжи и так далее,

– рассказал Сергей Пелеса.

Австрия поддержала все санкции против режима Лукашенко, поэтому у них "чистые руки", но сейчас они начинают диалог. Поэтому, уточнил эксперт, есть риск, что "имитация диалога" в Вене может стать для ряда стран ЕС причиной, чтобы не поддержать пятый пакет санкций.

Австрия организует переговоры по ситуации в Беларуси / Фото из архива 24 канала

Они заявят, что "диалог начался, процесс идет, зачем нам вводить санкции, подождем". И снова санкции будут перенесены, достаточно только одной страны, чтобы это сделать,

– добавил он.

Специалист объяснил, что сейчас возникло две ситуации: еще не вошел в действие четвертый пакет санкций, а пятый рассматривается. И в этой ситуации Александр Лукашенко начинает обострение на границах.