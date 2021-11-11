Граница напряженных отношений

Страны на фронтире отношений с Беларусью отмечают большой рост числа мигрантов, пытающихся пересечь границу. Прямо с этим столкнулись пограничники Польши и Литвы.

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Строительство стены, мобилизация армии, объявление чрезвычайного положения – вот как они отвечают. Варшава приняла спецзакон о строительстве стены за 400 миллионов долларов. Ее примеру теперь следует Литва, правда, ее проект дешевле, но быстрее – 175 миллионов и возведение за год.

Польша строит стену на границе с Белоруссией / Фото CNN

И добавляют, что эти колонны беженцев координируются спецслужбами Беларуси, идут в сопровождении белорусской армии. Аэропорты этой страны, как считают на Западе, принимают рейсы из стран Африки и Ближнего Востока (в основном из Ирака или Сирии, среди них курды – женщины и дети).

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На Багдад уже оказывается давление со стороны США и других государств по прекращению таких рейсов.

Бизнес на мигрантах

Ранее в этом году, как сообщает VOA, Беларусь организовывала перелеты из Ирака в Турцию. Стоимость была невероятная: от $1800 до $12 тысяч. После чего их перевозили в преимущественно облесенный участок границы с Литвой, который протянулся на 680 км.

Белорусский корреспондент Теодор Ганчин рассказал "Голосу Америки", что видел новое расписание на зимнюю навигацию: "по ментшей мере 55 самолетов будут курсировать между Ближним Востоком и Минском еженедельно". Это значит, что количество мигрантов на границах ЕС будет только расти.

Вильнюс тем временем призывает объявить санкции против всех "воздушных ворот" Беларуси.

На данный момент границу с Беларусью со стороны Польши охраняют 12 тысяч солдат армии, 250 спецназовцев из отдела по борьбе с терроризмом, 4 тысячи пограничников и 1500 полицейских.

Также Польша мобилизовала батальоны территориальной обороны. Живущие непосредственно возле границы должны были быть готовы выступать в течении 6 часов, сообщить об этом работодателям и родным. Отмечаются попытки силового прорыва, уничтожения забора и провокации.

Представительницы Сейма Польши и польская армия / Фото Politico.eu

На одном видео видно применение слезоточивого газа против тех, кто пытался разрезать колючую проволоку, сообщает AP. Другая группа пыталась прорваться, используя деревянные бревна как таран.

Форма гибридной войны

По словам спикера штаба Пограничной гвардии Польши Михала Токарчика в комментарии для CNN, "с августа месяца 2021 года, до 30 тысяч человек пытались войти в страну" (не сиюминутно, конечно).

Около 4 тысяч человек сейчас собралось возле фронтира Польши, мы ожидаем эскалацию, в том числе вооруженную,

– сообщил спикер правительства Польши Петр Мюллер.

Такого же мнения и глава департамента нацбезопасности Станислав Зарынь: "Беларусь хочет создать мощный инцидент, желательно с выстрелами и жертвами".

Об этом он сказал в комментарии BBC, а для Voice of America добавил важную деталь: одна белорусская вооруженная группа зашла на 300 метров вглубь территории Польши, где была остановлена ​​патрулем. Белорусы перезарядили оружие и ушли.

Минобороны Польши в свою очередь были более точными географически: "группы мигрантов зафиксированы близко возле Кузницы". Это село, гндалеко от Беларуси. Там был лагерь, который охраняют "белорусские силовики с собаками".

В конце концов поляки закрыли этот пограничный переход. Восемь мигрантов умерли за все время от гипотермии из-за минусовой температуры воздуха ночью (последняя жертва – 19-летний сириец, тело которого вытащили из реки Буг).

Ловушка на ничьей земле

Представители разных наций оказались в "серой зоне": Польша и Беларусь отказались их принять у себя, а запасы еды и воды и так были малы, как и теплых вещей. Правозащитники уже называют это "бесчеловечным поведением".

Лидер Польши Анджей Дуда заявил, что белорусские солдаты "не разрешают мигрантам покинуть пограничный район".

Тем временем Климатическая и миграционная: почему на южной границе США снова кризис

Белорусский пограничный комитет в ответ на призывы заявил, что "люди хотят войти на территорию Польши как беженцы, они не представляют угрозы для безопасности".

Лукашенко играет в опасную игру жизнями людей из далеких стран / Фото InfoMigrants

Впрочем, уже были опубликованы видео, где эти "беженцы" кричат, что их настоящая цель – Германия. Штеффен Зайберт, спикер Ангелы Меркель, подчеркнул, что "белорусский режим действует как торговец людьми".

Давление ради разделения ЕС

Президент Беларуси Александр Лукашенко, как считается, создал этот пограничный кризис, чтобы оказывать давление на Европейский Союз. НАТО подчеркнуло, что "людей используют в Минске как политических пешек".

Телеканал BBC взял один важный комментарий:

Люди знают, что их используют, но у них нет выбора. Перемещение было спланировано ранее через соцсети,

– Барва Нусреддин Ахмед, находящийся на границе с женой и тремя детьми

Брюссель не признал Лукашенко лидером страны после сфальсифицированных выборов и принудительной посадки самолета с Романом Протасевичем в Минске и подчеркнул – против восточных членов ведется "гибридная война"

В ответ, Лукашенко заявил, что теперь не будет останавливать толпы, идущие к границам ЕС и обвинил западные правительства в жестоком отношении.

Что происходит Забрали из-под границы Польши: Беларусь силой перевезла сотни мигрантов под литовскую границу

Аналитики на Западе, в том числе в США, указывают, что когда доходит до кризиса мигрантов, внутри ЕС никогда не было единого мнения. В этом, мол, и есть главная идея "зловещай игры" Лукашенко.

"Это очень разделяющий вопрос и решение Польши оттеснить беженцев обратно в Беларусь уже вызвало непонимание в Брюсселе. И таким образом ухудшило и так не очень хорошие отношения между блоком и Варшавой", – сказала сайту Defense One аналитик Элизабет Броу из Американского Института Предпринимательства.

Евросоюз объяснил такую ​​позицию "нарушением норм со стороны Польши, которая должна предоставить им защиту".

Среди того, что удалось зафиксировать:

Отказ в праве на получение международной защиты;



Окружение мигрантов и нелегальная перевозка их обратно к границе Беларуси;



Размещение – включая детей – в опасных для жизни зонах и в условиях угрозы жизни;

Гуманитарный кризис

Из-за чрезвычайного положения на границах журналисты и представители неправительственных организаций почти не допускаются туда для освещения ситуации. А особенно – в зону лесов Подляшья. Там были найдены афганцы – в локации Уснаж-Гурны, 17 из них силой вытеснили обратно.

Бывшие чиновники Польши пытаются делать, что могут для помощи, рискуя своей карьерой и статусом.

Как писали для Politico.eu Адам Боднар (экс-омбундсмен Польши) и Агнешка Гжеляк (бывший заместитель директора департамента конституционного, европейского и международного права в офисе Боднара): "В Польше, где Frontex?".

Frontex

Специальные объединенные пограничные силы Евросоюза, которые могут быть направлены в "горячие точки" на его границах для координации и помощи местным силам

Так вот, там описывается ситуация как один их бывший коллега вынес из лесов трехлетнего ребенка и заставил пограничников зарегистрировать его прибытие. Если бы этого не произошло, никаких гарантий на белорусской стороне у него не было бы (как и у его родителей).

Мигранты в лесу в приграничье / Фото News Tvs 24

Скорее всего, их бы оставили в лесу на верную смерть. И это лишь один маленький взгляд на происходящее.

Эскалация Беларусь заявила, что Польша стягивает военную технику к границе, и показала видео

Авторы пишут, что ЕС и Frontex "не могут просто наблюдать и игнорировать проблему", когда даже Евросуд по правам человека выдает документ, призывающий поддержать беженцев на границах.

Польша против Евросоюза

Варшава заявила, что ей не нужна помощь ЕС. Хотя в еврозаконе говорится, что сплоченные силы блока должны быть применены, “когда возникают критические проблемы безопасности и риски на одном или нескольких участках внешней границы”.

Frontex должен руководствоваться специальным кодом поведения, в который заложено уважение фундаментальных прав человека (а также создал специальную должность офицера по этим вопросам).

Ситуация усугубляется еще и законодательным кризисом в самой Польше. Роль парламента становится все более маргинализированной, а правительство – все менее ответственным, когда речь идет о нарушении законов государства.

Например, Омбудсмен имеет доступ к зонам действия чрезвычайного положения, но не может публично говорить об увиденном (потому что после его введения наступает уголовная ответственность за разглашение каких-либо фактов) на приграничных районах.

Адам и Агнешка приводят пример Литвы и Латвии, где есть официальный надзор и свободно доступные данные. И приходят к выводу, что без политического давления на Варшаву та

Вместо обученных и профессиональных людей, отмечают они, это должны делать представители офиса Омбудсмена, часто наблюдая за физическими способами решить проблему (и сохранить честь и достоинство всех, кто находится на территории Польши).

"Практика польских властей это суровое нарушение, а нежелание ЕС вмешиваться в дело делает их соучастниками, которые не учитывают Хартию ЕС по правам человека", – заключают оба профессора-юриста.