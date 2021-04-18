Со времени избрания Джо Байдена президентом США поток мигрантов к южной границе Штатов только растет. Этому способствуют как климатические, так и политические факторы. Это влияние ощущается даже в Белом доме.

Администрация Джо Байдена остановила на границе 170 тысяч мигрантов – больше всего за 15 лет. С февраля этот рост увеличился на 70%, пишет NYT. Среди общего потока – 20 тысяч детей без взрослых, которых до сих пор удерживают в миграционных центрах.

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Такой наплыв создал логистические и политические проблемы для Белого дома: как управлять потоком из Центральной Америки, передавать детей в срочно созданные укрытия на военных базах и конференц-залах по всем штатам?

При этом многие хотят присоединиться к друзьям или родственникам, которые уже в Соединенных Штатах (это благодаря Обаме, который создал систему подачи на жительство в США с родственниками, когда дети еще находятся в родной стране).

Рекордная миграция: нехватка мест и политические игры

Впрочем, только детьми миграция не ограничивается. Многие семьи тоже оставляют свое местонахождение и идут на Север, надеясь попасть в США. Часто это невозможно, потому что еще с зимы действует правило, установленное Трампом, – возвращать назад семьи и молодых людей, путешествующих в одиночку.

Поэтому ситуация быстро становится сложнее. Люди до сих пор должны подаваться на убежище еще до пересечения американской границы. Профильные адвокаты продолжают критиковать такую ​​политику. Между тем Белый дом разговаривал с по крайней мере одним конгрессменом касательно разворота 16 – 17 летних людей обратно в Мексику. Сделать это теперь – целая проблема.

Пограничная дилемма С одной стороны, растет число семей, прибывающих в США. В марте было 53 тысяч человек (цифры почти увеличились по сравнению с февралем). С другой – Мексика приняла новый закон, который усложняет возвращение мигрантов, которых не пустили в США.

Теперь они должны оставаться в Штатах, где во временных убежищах уже не хватает мест. Особенно это касается семей и детей до 7 лет, потому что через границу их отправить почти невозможно.



На границах с США все больше детей мигрантов, часто без сопровождения / Фото BBC

Пограничники не имеют другого выхода, чем отпускать семьи, взяв обещание явиться в суд, когда будут рассматривать их дела. Однако не все были полноценно проинформированы по этому поводу. Дети же остаются на их содержании, пока им не найдут американского спонсора.

Байден уже направил FEMA (американский вариант МЧС – 24 канал) для реализации операции "Аполлон" по развертыванию дополнительных локаций и кроватей. Под это могут уйти базы армии, стадионы или даже отели. Система работает на "103% мощности". Среди резервных мест – конгресс-центр в Лонг-Бич, Калифорния, и лагерь ВМС США в Иллинойсе.

"Мы входим во вторую фазу этой чрезвычайной миграционной ситуации. Из-за прибывающих, правительство теперь вынуждено расширять возможности не только для детей без сопровождения, но и для семей", – сказал NYT Крис Рамон, иммиграционный консультант.

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Республиканцы, планируя возвращение контроля над Конгрессом, сделали усиление миграции центральной темой. Они обвиняют Байдена в поощрении жителей Центральной Америки пойти в США; это началось после его обещаний о более понимающем отношении, чем это было при Трампе.

"В США есть возможность быть сострадательными. Но мы не сочувствуем, когда у нас самих нет процесса и мы просто плывем по течению. Нам надо это исправить", – размышляет в комментарии NYT Линн Джонсон, бывшая заместитель министра по вопросам детей и семьи в правительстве Трампа.

Обратите внимание! Новая команда обвиняет старую в блокировании найма новых работников в госорганы, в частности – в Управление по вопросам переселения беженцев, которое собственно курирует убежища.

"Они обязательно используют это как оружие против нас", – уверен Генри Куэльяр, демократ из Техаса. Президент Байден положил задачи коммуникации и работы с лидерами Центральной Америки на вице-президента Камалу Харрис.

Первое разочарование кабинетом: граница создает давление на Байдена

Главные задачи: улучшить экономику и безопасность с 4 миллиардов долларов США. Алехандро Майоркас, министр внутренней безопасности, считает, что миграция в США станет рекордной за 20 лет.

Важно. Возможность Министерства здравоохранения строить приюты, быстро переводить туда детей, объединять их с родственниками и/или спонсорами – первый большой тест для команды Байдена в способности эффективно реагировать на иммиграционный кризис, растет. Результат будет иметь далеко идущие последствия, прежде всего для человеческих судеб.

Недавно президент Байден выразил о разочаровании своим министром здравоохранения и соцслужб Хавьере Бесерре. Лидер США отметил "бюрократические задержки", ведь не хватает медиков и тех, кто будет пересматривать дела.

На почту работников государственных предприятий, таких как Департамент внутренней безопасности и НАСА, приходят странные письма: могли бы вы пойти в 4-месячный оплачиваемый отпуск, чтобы помочь заботиться о детях мигрантов в государственных укрытиях на границе?

2 722 чиновника согласились, что их зарплату возьмет на себя медицинское и социальное министерство. Не все работают с детьми: IT-поддержка, логистика, работа с документами и кейсами, доставка еды, транспортировка и прочее тоже нужно.



Условия содержания в госукрытиях на границе достаточно плохие / Фото USA Today

Сьюзан Райс, директор Совета внутренней политики, и Эми Поуп, старшая советник Байдена, тоже требуют объяснений от этого центрального органа власти из-за неудачной попытки быстро переместить 4 000 мигрантов, в основном – молодежь. Людей держали в условиях, близких к тюрьме, под контролем пограничного патруля. Собственно, в такие места они попадают, когда впервые пересекают границу.

Обратите внимание! Поскольку этот процесс очень медленный, 5 000 детей все еще содержатся у взрослых лагерях, из них 3 300 – более отведенных законом 72 часов. Далее они должны быть переданы Министерству здравоохранения и соцслужб США.

Там они в теории должны получать обучение, медицинский уход, развлечения и психологическую поддержку, пока чиновники проверяют всех близких к ним людей. Однако процесс затягивается еще дольше: от 23 дней до 2 месяцев. К тому же среди требований – предоставить документы, подтверждающие родственные связи и отпечатки пальцев. Много кто из мигрантов обладает лишь ограниченным английским.

Интенсивные дебаты касательно миграции только усложняют поиск новых семей и приемных родителей.

Ближайшие прогнозы неутешительны: будет необходимость еще в 35 тысячах мест в ближайшее время, уже до конца мая. Волна указов Байдена в первые недели касалась других вопросов миграции, включая остановку строительства стены на границе с Мексикой.

Поэтому сейчас готовы только временные жилища с ограниченными услугами, меньше, чем те, что лицензированы правительством. Сейчас надо освобождать по 800 детей ежедневно до июня, по сравнению с 300, освобождаемых каждый день сейчас. Только так можно побороть этот миграционный всплеск, говорят внутренние документы администрации.

Изменения климата и катастрофические ураганы

Гондурас оправляется от двух сверхмощных ураганов. Однако слабость экономики и ограниченая помощь со стороны США все еще заставляет его граждан мигрировать, рассказывает NYT.

Причины для миграции Многие дети и молодые бегут от бедности и жестокости Центральной Америки. В последнее время – еще и от разрушительного климата. В то же время президента страны Хуана Орландо Эрнандеса обвиняют в связях с торговцами наркотиками.

Прокуратура Нью-Йорка заявила, что политик способствовал перевозке кокаина и присваивал американские средства на помощь. Брата главы Гондураса уже осудили в США пожизненно за незаконный оборот кокаина. Хуан Эрнандес якобы прикрывал его в обмен на наличные.



Бедность, насилие и стихийные бедствия заставляют местных собирать караваны / Фото Merco Press

В Гондурасе дети палками пытаются раскопать дома, что ушли под воду и теперь завалены грязью. Родители ищут все, что можно продать на металлолом. Другого способа кормить семьи нет.

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Стихия ударила по стране, усложнив и так тяжелую жизнь 4 миллионов человек. Целые кварталы сравняли с землей. Правительство не выделило для восстановления жизни ничего – "даже металлического листа, чтобы сделать крышу", не говоря уже о технике для очистки от грязи и разбора завалов.

Это не миграция, а бегство. Эти люди потеряли все, даже свою надежду,

– сказал NYT Cезар Рамос с Меннонитской Комиссии социальных действий, которая оказывает помощь пострадавшим от штормов.

Детям нечего есть, вся надежда на контрабандистов

Впрочем, президент Байден не видит в ситуации ничего особенного.

"В зимние месяцы всегда больше людей идет к границе", – сказал он в марте. Мол, такое случается каждый год.

Большинство людей прибывает из Гондураса и Гватемалы – двух государств, пострадавших больше всего.

"COVID-19, два урагана и вот имеем потенциал еще большего всплеска. Это взрывоопасно", – предостерег Эндрю Стели, президент Института миграционной политики.

Даже предупреждение от лидера Америки не останавливает жителей регионов Хамелекон и Сан-Педро-Сула (экономическая столица Гондураса).

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Они поражены обоими ураганами, контролируются бандами, мосты уничтожены, начался голод, тысячи людей – внутренне перемещенные.

Я никогда не хотела ехать, но однажды вы доходите до точки, когда вам ничего дать им есть,

– сказала Ана Эрнандес, обнимая 11-летнего сына.



Даже в соседних странах их ждет разве что полиция и армия / Фото Business LIVE

Поэтому автобусы ездят постоянно. Первая остановка – Гватемала. Но тамошняя полиция известна своими жесткими действиями: избиением и использованием слезоточивого газа. На границе с Мексикой начинаются джунгли и прыжки с одного транспортного средства в другое, пишет The Guardian.

Здесь или ты платишь, чтобы пройти, или тебя грабят те же солдаты возле Паленке – места древних руин майя. Или похищают ради выкупа, кооперируясь с картелями. Но теперь появилась новая угроза – военные. Как обойти их, мигранты говорят, что пока не придумали.

Это картель. Они действуют в сговоре с контрабандистами, с таксистами, с водителями автобусов. Эта сеть наживается на иммигрантах,

– сказал отец Габриэль Романо, директор приюта La72 на границе Мексики и Гватемалы.

Чиновники Совета нацбезопасности говорят: США планирует выделить 11 млн долларов помощи. Однако это довольно мало, учитывая масштабы разрушений. Ранее Трамп утвердил выделение 61 миллионов долларов. Особенно по сравнению с противодействием урагана "Митч" в 1990 году, когда Клинтон выделил региону почти 1 миллиард долларов США.

Это может в краткосрочной перспективе уменьшить голод и беспризорность. Но остановит ли миграцию? Многие сомневаются. Потому что ее причины – глубже, в коррумпированных политиках и элитах, которые забирают все деньги и подрывают попытки изменить экономику. Байден быстро движется, чтобы отменить много миграционной политики, чем уже пользуются контрабандисты. Они имеют деньги, связи с властью и инфраструктуру.

Торговцы людьми обещают найти другие пути на Север и обещают доброжелательность со стороны новой администрации. Сейчас, мол, все изменилось. Если вас ловят, то отправляют только в Мексику, а не в родное государство, как было при Трампе. Некоторые со времени инаугурации Байдена уже провели незаконно в США около 75 человек. Более строгие меры никогда полностью не останавливали миграцию, только заставляли людей искать удаленные и рискованные пути, рискуя жизнью.



США делают все, чтобы остановить миграционные потоки / Фото Merco Press

В ответ на это Мексика, США, Гондурас и Гватемала согласились усилить безопасность для остановки караванов. Мексика предоставит 10 тысяч солдат, Гондурас – 7 тысяч, а Гватемала 1,5 тысячи. Последние построят еще 12 КПП на пути. Все это, по словам Белого Дома, "чтобы сделать пересечение границы сложнее". Это практика передачи "грязной работы на аутсорс", говорят профильные аналитики и она до сих пор действует.

Местные ждут нового каравана, но уже не с надеждой, а с отчаянием. Они снова стали разменной монетой в двусторонних отношениях Вашингтона и Мехико.