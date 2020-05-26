Аресты за нарушение карантина и массовые убийства: как живет Сальвадор в эпоху COVID-19

Молодой президент Сальвадора Найиб Букеле в Центральной Америке закрыл ее еще до первого случая, а сейчас борется с собственным правительством и парламентом, чтобы изменить страну к лучшему.

Найиб Букеле: основные факты биографии



Наиб Букеле празднует победу на выборах / Фото Anadolu Agency

Найибу Букеле – 38 лет. Хоть и родился в Сальвадоре, он – эмигрант в третьем поколении. Его отец – имам палестинского происхождения Армандо Букеле Каттан. 24 канал проанализировал биографию и ситуацию в стране.

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Перед тем, как стать президентом страны в Центральной Америке, Найиб Букеле дважды избирался мэром: муниципалитета Нуэво-Кускатлан в 2012 году и столицы Сан-Сальвадора в 2015 году. А выборы выиграл еще через четыре года. Кроме политики, Букеле – успешный бизнесмен. Учился на юриста, но бросил учебу ради работы в семейном бизнесе. Но путь к дому президента был непростым.

Избранию Букеле предшествовало исключение из партии в 2017 году за якобы клевету и создание внутренних расколов. Вместе с "Фронтом национального освобождения имени Фарабундо Марти" (ФНОФМ, партия левой ориентации) он начал свой путь в политику. Но на главную должность государства сначала шел как независимый кандидат, выступающий против политической системы. Параллельно он основал движение "Новые идеи" с целью со временем трансформировать его в партию.

Такая идея встретила сопротивление как левых (все тех же ФНОФМ), так и правых –Националистического республиканского альянса. Оба объединения блокировали его попытки создать "третью силу", от которой Букеле смог бы баллотироваться.

Использовав связи внутри Фронта освобождения, он вывел оттуда часть актива. Вместе с Найибом они присоединились к бывшему союзнику фронта – "Широкому альянсу национального единства". Некоторые увидели в этом очередную измену – теперь его прогрессивного мировоззрения.

Политический портрет

Букеле активно использовал силу социальных медиа, носил неформальную одежду, включая жакеты байкеров. Сальвадорцы ожидали, что президент-миллениал сможет изменить ситуацию.

Выиграл выборы 3 февраля 2019 года, инаугурированный 1 июня 2019. Стал первым президентом Сальвадора, избранным не от двух ведущих политических партий после окончания гражданской войны в 1992 году.

До сих пор в Сальвадоре действуют одни из самых жестоких банд в мире (MS-13, известные как "Мара Сальватруча" и банда 18-й улицы – 24 канал) и совершается много насилия.

В ноябре 2019 года новый глава государства разорвал отношения с Венесуэлой, выставил ее дипломатов из страны и признал Хуана Гуайдо легитимным президентом страны. Так началось неоднозначное правление молодого президента.

Кто главный в стране?



Армия внутри здания парламента / Фото Los Angeles Times

Мало какой президент вызвал одновременно столько восхищения и критики, как Найиб Букеле, пишет CNN. Он закрыл границы, будучи в должности менее года, объяснив это необходимостью маленькой нации действовать наперегонки против пандемии. Кое-кто аплодирует Букеле за решительные действия, которые спасли Сальвадор от худшего. Другие – что он становится авторитарным лидером, который нарушает конституцию, воюет с Верховным Судом и парламентом.

Букеле очень сфокусирован на том, что он должен сделать, во что он верит. Имеет мало терпения для своих критиков или институтов, которые противостоят, тормозят или ограничивают его действия,

– признал для CNN Джефф Тале, президент Вашингтонского Офиса Латинской Америки.

Он использует социальные медиа, чтобы атаковать журналистов и парламент, где доминируют две враждебные ему партии, добавил Тале. В твиттере Букеле имеет более 2 млн фолловеров. Перед своим первым выступлением с трибуны ООН, Букеле попросил подождать и сделал селфи. Это повлияет больше, чем дальнейшие ремарки, отмечают в СМИ.

Призраки прошлогоДальше был конфликт с парламентариями. Камнем преткновения стали 109 млн долларов США, нужные для лучшей экипировки армии и полиции. На поддержку этого вооруженные солдаты по приказу Букеле зашли в парламент. Многие сальвадорцы увидели в этом попытку запугать и вернуться к эре хунт и политического насилия.



Майк Помпео с президентом Сальвадора / Фото Jacobin magazine

Своей цели, кстати, Букеле не достиг – парламент отказался выделять средства. Это серьезно задело молодого президента и ухудшило его имидж за рубежом. Но Соединенные Штаты, которые считают Сальвадор союзником в борьбе с кризисом мигрантов на своей южной границе, не осудили его действия.



Верховный суд Сальвадора – еще одно поле битвы для президента Букеле / Фото National Catholic Reporter

Коронавирус спровоцировал еще один конфликт: теперь с судьями Верховного Суда. Офис президента Сальвадора приказал армии арестовывать людей, которые нарушают карантин.

Судебная власть назвала аресты неконституционными и приказала их остановить, но Букеле не выполнил это решение и солдаты остались на улицах городов. На 11 мая 2 424 человека были задержаны за нарушение самоизоляции.

"Пять человек не будут решать о смерти сотен тысяч сальвадорцев", – написал Букеле в твиттере. – Интерпретировать конституцию не тоже самое, что осуждать людей к смерти".

Но вирус все равно нашел путь в закрытую республику, на конец мая был уже 1 571 случай и 31 смерть, по данным Института Джона Хопкинса. Основной причиной стала депортация граждан Сальвадора назад из США.

А уже дома их могут отправить в специальные карантинные центры, фактически задерживая. Нестабильность в обычные времена может стать катастрофой в кризисные. Программы отслеживания контактов в Сальвадоре фактически не существует, поэтому больных людей могли селить вместе со здоровыми или непроверенными.

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За решеткой в Сальвадоре / Фото Human Rights Watch

Критики уверяют, что стиль управления Букеле – разрушительный: мол, он уничтожает разделение ветвей власти, является угрозой для неустойчивой демократии в Сальвадоре и забирает себе все больше власти. Некоторые СМИ называют правление Бекеле "неолиберальным популизмом", который ставит под угрозу наиболее бедных и незащищенных, бросая их за решетку.

Проблемная экономикаПосле солдат в Конгрессе партия ФНОФМ подала в суд на администрацию. Пандемия обнажила большие проблемы: 70% сальвадорцев (в целом в государстве живет 6,5 млн человек) исключены из рынка труда. 2-3 млн домохозяйств зависят от неформальной работы или незаконных действий (часто от двух). Сальвадорцы в США перевели домой 4,5 млрд долларов США, но этот показатель в последнее время лишь падает.



Пандемия оставила банды без привычных денег / Фото Voices on the Border

Те же 70%, но уже предприятий, страдают от рэкета и вымогательства со стороны банд, которые устанавливают свой налог – 5-20 долларов США из бизнеса каждую неделю. 4 млрд долларов США или 15% ВВП Сальвадора оседает в карманах банд ежегодно. Так, пока что убийств стало меньше, но тех, кто платит налог – больше на 30%. Потеря бизнеса означает невозможность его платить, что имеет довольно плохие последствия.

Правительство Букеле разработало и внедрило систему субсидий: сначала по 300 долларов США для 1,5 млн самых бедных граждан. Но сайт упал, не издав ни одной субсидии. Потом были выходные, когда офисы соцпомощи не работали. Люди собирались на улице, ожидая ответов и нарушая карантин и были разогнаны полицией. Только после этого программа помощи была запущена.

Впрочем, чтобы решить проблему массовой безработицы, ограниченных ресурсов и плохого отношения к международным корпорациям, этого может быть мало. Сальвадор боится потерять капитал, имеет много долгов и зависит от импорта и международных финансовых организаций (Сальвадор взял в долг у МВФ 389 млн долларов США, а на поддержку бедных во время пандемии запланировано 400 млн займа).

С одной стороны, правительство субсидирует низкую зарплату и выделяет целевые социальные гранты. Это позволяет немного уменьшить социальное напряжение. С другой – государство на полную использует свой мандат на силу, заполняя и без того раздутые тюрьмы.

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Массовые убийства и продолжение борьбы за власть



Кое-кто считает слова и решения президента Сальвадора автократическими / Фото: MbS News

Как упоминалось выше, Сальвадор очень страдает от крайне жестоких банд, что провоцирует массовую миграцию в США. Когда в апреле 2020 года произошел очередной всплеск жестокости (77 убитых за 3 дня, 50 человек убили MS-13), Букеле снова вышел на авансцену.

Только чтобы отдать приказ армии открывать огонь на поражение, даже если ситуация к этому не вынуждает. Домашние и мировые законы (такие как Базовые Принципы Применения Силы и Оружия ООН) говорят о другом, а следовательно, администрация Букеле может их нарушать.

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Правозащитники тем временем обратили внимание мира на "нечеловеческие условия содержания" за решеткой в Сальвадоре. К тому же тюрьмы закрыли на карантин, потому что президент "имеет информацию разведки, что атаки были спланированы там". Human Rigts Watch подчеркивает, что это граничит с пытками и жестоким обращением с заключенными.

Не удивительно, что вторую битву с парламентом и судьями Букеле вчистую проиграл. Конгресс принял закон об открытии страны и ускоренном развитии экономики раньше 6 июня, как это установил президент. Букеле уже пообещал наложить вето на него, конгрессмены – обойти его.

Верховный Суд – приостановил декрет о чрезвычайном положении и постановил, что Букеле не может этого делать без одобрения Конгресса. Дополнительно указав, что президент "не имеет полномочий продолжать анти-коронавирусные меры".

Все идет к тому, что это – еще не конец сальвадорского политического сериала. Мы еще должны узнать, как эта самобытная страна выйдет из карантина и кто победит в местной борьбе за власть.