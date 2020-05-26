Арешти за порушення карантину та масові вбивства: як живе Сальвадор у епоху COVID-19

Молодий президент Сальвадору Наїб Букеле у Центральній Америці закрив її ще до першого випадку, а зараз бореться з власним урядом та парламентом, щоб змінити країну на краще.

Наїб Букеле: основні факти біографії

Наїб Букеле святкує перемогу на виборах / Фото Anadolu Agency

Наїбу Букеле – 38 років. Хоч і народився у Сальвадорі, він – емігрант у третьому поколінні. Його батько – імам палестинського походження Армандо Букеле Каттан. 24 канал проаналізував біографію та ситуацію у країні.

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Перед тим, як стати президентом країни в Центральній Америці, Наїб Букеле двічі обирався мером: муніціпалітету Нуево-Кускатлан в 2012 та столиці Сан-Сальвадору у 2015. А вибори виграв ще через чотири роки. Окрім політики, Букеле – успішний бізнесмен. Вчився на юриста, але кинув навчання заради роботи у сімейному бізнесі. Але шлях до будинку президента був непростим.

Обранню Букеле передувало виключення з партії в 2017 році за нібито наклепи та створення внутрішніх розколів. Разом з "Фронтом національного визволення імені Фарабундо Марті" (ФНВФМ, партія лівої орієнтації) він почав свій шлях в політику. Але на головну посаду держави спочатку йшов як незалежний кандидат, який виступає проти політичної системи. Паралельно він заснував рух "Нові ідеї" з метою з часом трансформувати її у партію.

Така ідея зустріла спротив як лівиці (все тих же ФНВФМ), так і правих –Націоналістичного республіканського альянсу. Обидва об'єднання блокували його спроби створити "третю силу", від якої Букеле зміг би балотуватися.

Використавши зв'язки всередині Фронту визволення, він вивів звідти частину активу. Разом з Наїбом вони приєдналися до колишньої союзниці Фронту – "Широкого альянсу національної єдності". Деякі побачили в цьому чергову зраду – тепер його прогресивного світогляду.

Політичний портрет

Букеле активно використовував силу соціальних медіа, носив неформальний одяг, включаючи жакети байкерів. Сальвадорці очікували, що президент-міленіал зможе змінити ситуацію.

Виграв вибори 3 лютого 2019 року, інаугурований 1 червня 2019. Став першим президентом Сальвадору, обраним не від двох провідних політичних партій після завершення громадянської війни у 1992 році.

Досі в Сальвадорі діють одні з найбільш жорстоких банд в світі (MS-13, відомі як "Мара Сальватруча" та банда 18-ої вулиці – 24 канал) та чиниться багато насильства.

У листопаді 2019 новий очільний держави розірвав відносини з Венесуелою, виставив її дипломатів з країни та визнав Хуана Гуайдо легітимним президентом країни. Так почалося неоднозначне правління молодого президента.

Хто головний у країні?

Армія всередині будівлі парламенту / Фото Los Angeles Times

Мало який президент викликав одночасно стільки захоплення та критики, як Наїб Букеле, пише CNN. Він закрив кордони, будучи на посаді менше року, пояснивши це необхідністю маленької нації діяти навипередження проти пандемії. Дехто аплодує Букеле за рішучі дії, які врятували Сальвадор від найгіршого. Інші – що він стає авторитарним лідером, який порушує конституцію, воює з Верховним Судом та парламентом.

Букеле дуже сфокусований на тому, що він має зробити, у що він вірить. Має мало терпіння для своїх критиків або інституцій, які протистоять, гальмують або обмежують його дії, – визнав для CNN Джефф Тале, президент Вашингтонського Офісу Латинської Америки.

Він використовує соціальні медіа, щоб атакувати журналістів та парламент, де домінують дві ворожі йому партії, додав Тале. В Твіттері Букеле має більше 2 млн фоловерів. Перед своїм першим виступом з трибуни ООН, Букеле попросив зачекати та зробив селфі. Це вплине більше ніж подальші ремарки, відзначають в ЗМІ.

Примари минулого Далі був конфлікт з парламентарями. Камнем спотикання стали 109 млн доларів США, потрібні для кращого екіпірування армії та поліції. На підтримку цього озброєні солдати за наказом Букеле зайшли до парламенту. Багато сальвадорців побачили у цьому спробу залякати та повернутися до ери хунт та політичного насильства.

Майк Помпео з президентом Сальвадору / Фото Jacobin magazine

Своєї мети, до речі, Букеле не досяг – парламент відмовився виділяти кошти. Це серйозно зачепило молодого президента та погіршило його імідж за кордоном. Але Сполучені Штати, які вважають Сальвадор союзником у боротьбі з кризою мігрантів на своєму південному кордоні, не засудили його дії.

Верховний суд Сальвадору – ще одне поле битви для президента Букеле / Фото National Catholic Reporter

Коронавірус спровокував ще один конфлікт: тепер з суддями Верховного Суду. Офіс президента Сальвадору наказав армії арештовувати людей, які порушують карантин.

Судова влада назвала арешти неконституційними та наказала їх зупинити, але Букеле не виконав це рішення і солдати залишились на вулицях міст. На 11 травня 2424 людини були затримані за порушення самоізоляції.

"П'ятеро людей не будуть вирішувати щодо смерті сотен тисяч сальвадорців", – написав Букеле в Твіттері. – Інтерпретувати конституцію не теж саме, що засуджувати людей до смерті".

Але вірус все одно знайшов шлях в закриту республіку, на кінець травня був вже 1571 випадок та 31 смерть, за даними Інституту Джона Гопкінса. Основною причиною стала депортація громадян Сальвадору назад із США.

А вже вдома їх можуть відправити у спеціальні карантинні центри, фактично затримуючи. Нестабільність у звичайні часи може стати катастрофою у кризові. Програми відстежування контактів в Сальвадорі фактично не існує, тож людей хворих могли селити разом зі здоровими або неперевіреними.

Бідність, нерівність та роздуті в'язниці: всередині Сальвадору Букеле

За гратами в Сальвадорі / Фото Human Rights Watch

Критики запевняють, що стиль керування Букеле – руйнівний: мовляв, він знищує розділення гілок влади, є загрозою для хиткої демократії в Сальвадорі та забирає собі все більше влади. Деякі ЗМІ називають правління Бекеле "неоліберальним популізмом", який ставить під загрозу найбільш бідних та незахищених, кидаючи їх за грати.

Проблемна економіка Після солдат в Конгресі партія ФНВФМ подала до суду на адміністрацію. Пандемія оголила великі проблеми: 70% сальвадорців (загалом в державі живе 6,5 млн людей) виключені з ринку праці. 2-3 млн домогосподарств залежать від неформальної роботи або й незаконних дій (часто від обох). Сальвадорці в США переказали додому 4,5 млрд доларів США, але цей показник останнім часом лише падає.

Пандемія залишила банди без звичних грошей / Фото Voices on the Border

Ті ж 70%, але вже підприємств, страждають від рекету та вимагання з боку банд, які встановлюють свій податок – 5-20 доларів США з бізнесу щотижня. 4 млрд доларів США або ж 15% ВВП Сальвадору осідає в кишенях банд щороку. Так, поки що вбивств стало менше, але тих, хто платить податок – більше на 30%. Втрата бізнесу означає неможливість його сплачувати, що має доволі погані наслідки.

Уряд Букеле розробив та впровадив систему субсидій: спочатку по 300 доларів США для 1,5 млн найбідніших громадян. Але сайт впав, не видавши жодної субсидії. Потім були вихідні, коли офіси соцдопомоги не працювали. Люди збиралися на вулиці, чекаючи відповідей і порушуючи карантин і були розігнані поліцією. Лише після цього програма допомоги була запущена.

Втім, щоб вирішити проблему масового безробіття, обмежених ресурсів та поганого ставлення до міжнародних корпорацій, цього може бути замало. Сальвадор боїться втратити капітал, має багато боргів та залежить від імпорту та міжнародних фінансових організацій (Сальвадор взяв в борг у МВФ 389 млн доларів США, а на підтримку бідних під час пандемії заплановано 400 млн позики).

З одного боку, уряд субсидує низьку зарплатню та виділяє цільові соціальні гранти. Це дозволяє трохи зменшити соціальну напругу. З іншого – держава на повну використовує свій мандат на силу, заповнюючи й без того роздуті в'язниці.

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Масові вбивства і продовження боротьби за владу

Дехто вважає слова та рішення президента Сальвадору автократичними/Фото: MbS News

Як згадувалося вище, Сальвадор дуже потерпає від вкрай жорстоких банд, що провокує масову міграцію в США. Коли в квітні 2020 стався черговий спалах жорстокості (77 вбитих за 3 дні, 50 людей вбили MS-13), Букеле знову вийшов на авансцену.

Лише щоб віддати наказ армії відкривати вогонь на ураження, навіть якщо ситуація до цього не змушує. Домашні та світові закони (такі як Базові Принципи Застосування Сили та Зброї ООН) кажуть про інше, а отже, адміністрація Букеле може їх порушувати.

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Правозахисники тим часом звернули увагу світу на "нелюдьскі умови тримання" за гратами в Сальвадорі. До того ж тюрми закрили на карантин, бо президент "має інформацію розвідки, що атаки були сплановані там". Human Rigts Watch наголошує, що це межує з тортурами та жорстоким поводженням із в'язнями.

Не дивно, що другу битву з парламентом та суддями Букеле вчисту програв. Конгрес прийняв закон про відкриття країни та прискорений розвиток економіки раніше за 6 червня, як те встановив президент. Букеле вже пообіцяв накласти вето на нього, конгресмени – обійти його.

Верховний Суд – призупинив декрет про надзвичайний стан та постановив, що Букеле не може цього робити без схвалення Конгресом. Додатково вказавши, що президент "не має повноважень продовжувати анти-коронавірусні заходи".

Все йде до того, що це – ще не кінець сальвадорського політичного серіалу. Ми ще маємо дізнатись, як ця самобутня країна вийде з карантину та хто переможе у місцевій боротьбі за владу.