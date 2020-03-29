Амулети проти коронавірусу: чому Мексика може повторити долю Італії

Мексика межує з США - країною, яка вже стала лідером за виявленими випадками коронавірусу у світі. Мексика також є транзитним хабом для мігрантів з Центральної Америки. Потенційно, вона може стати новою Італією за рівнем трагічності перебігу подій. Сайт 24 каналу проаналізував ситуацію у країні.

Президент, який не вірить у вірус

Президент Мексики демонструє амулети, які мають його захистити/ Фото Reporte Indigo

Небагато залишилось у світі лідерів, які зневажливо ставляться до проблеми коронавірусу. Навіть Дональд Трамп змінив риторику, хоч і з деякими обмовками у сторону економіки. Серед скептиків лишились лідери Нікарагуа, Бразилії, Мексики. Жаїр Болсонару назвав коронавірус "маленьким грипом".

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Мексиканець Андрес Мануель Лопес Обрадор сказав, що люди досі можуть їсти у кафе (при цьому в країні епідемія ожиріння та діабету). Мануель Ортега просто зник, демонстрації продовжуються. Нас цікавить саме Мексика. Відзначається, що в цій країні – дуже поганий рівень тестування.

Президент Обрадор насправді веде себе доволі дивно. Спочатку він відкидав заборону на обійми та поцілунки, а потім сам це робив, навіть з дітьми. Напоказ носив амулети та казав журналістам, що вони захистять його від коронавірусу; збирав великі зібрання щоб святкувати націоналізацію нафтової галузі. І це все у розпал пандемії коронавірусу. Втім, про економічні проблеми Мексики буде нижче.

Коли кількість випадків почала зростати, він тимчасово закликав людей залишатися вдома, сказав що заборонить масові зібрання та надасть підтримку бізнесу. За його словами, Мексика була готова до спалаху. І що б ви думали? В неділю 22 березня все змінилося: офіс президента випустив відео, де АМЛО (так скорочено називають Обрадора вдома) запропонував мексиканцям… виходити з дому і відвідувати магазини.

Ми не зробимо нічого доброго, якщо ми будемо паралізовані. Давайте жити як завжди, – додав він, наголосивши на підтримці економіки.

Обрадор відкрито ставить економіку вище, ніж здоров’я нації.

Проблеми з медициною у Мексиці Лікарі ж застерігають, що Мексика – на шляху до катастрофи і що вона геть не готова. Не вистачає лікарів (про причину нижче), ліжок (1,4 на тисячу пацієнтів), вентиляторів легень (близько 2050 на всю країну), масок і тестів на вірус. Все через скорочення витрат. Лікарні скоро будуть переповнені і "впадуть через кілька днів", якщо кількість хворих збільшиться. Деякі медики виходять з протестами.

Столиця Мехіко закрила всі бари, ресторани, нічні клуби та кінотеатри і заборонила збиратися понад 50 людей. Багато де школи та фірми не працюють. Через відсутність підтримки з боку федерального уряду, місцева влада та керівництво штатів змушені самі вирішувати, що і як робити. Лише кілька днів тому (від 25 березня) почався рух у сторону більших обмежень і заборон неважливих наразі подій. Але це все під великим тиском.

Повторити долю Італії чи гірше

Малюнок на тему Мексики та коронавірусу/ Фото: колаж

По оцінкам, Мексика може повторити долю Італії з десятками тисяч випадків та багатьма смертями, якщо не будуть введені в дію більш жорсткі заходи.

Експерти кажуть, що політика АМЛО створила за кілька років всі передумови для проблем у галузі охорони здоров’я. Це при тому, що Мексика вже має досвід епідемій. У 2009 році саме там почався "пташиний грип" H1N1, від якого загинуло 17 тисяч людей по всьому світу. Тоді в Мексиці перевірили багатьох людей, щоб виявити кластери інфекції та запобігти поширенню хвороби. Всі залишалися вдома.

Мексика була тодішньою Південною Кореєю, сказав Vox Александр Макіас, головний епідеміолог того часу. Плюс країна мала доступ до багатьох ліків від грипу, якими й лікувала хворих. А зараз цього всього немає. 10 тисяч місцевих лікарів звільнили, імпортували кубинців, яким можна було платити менше. Вже минулого року система охорони здоров’я була на межі. Обрадор не унікальний у своїх діях – так робили і попередні президенти.

Так, без сумніву, президент бореться з корупцією – це була найголовніша його обіцянка під час передвиборчої кампанії. Він зрізав зарплати багатьом вищим посадовцям. "В бідній країні не може бути багатого уряду", - казав він. Але у відповідь, сотні чиновників пішли з уряду Обрадора, звинувативши його у втручанні і низьких зарплатах. Також Обрадор звільнив тих, кого вважав політичними ворогами або корумпованими політиками. Досвідчених спеціалістів стало набагато менше.

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Через централізовану видачу страхування та закупівлю медикаментів, кількість людей, яким вони доступні, скоротилася. Натомість, збільшилась кількість людей з маленькими прибутками, а ціни на ліки – зросли. Все це збільшує стрес на систему медицини, а економіка скоротилася в 2019 році на 0,5% і тренд може продовжуватись роками. То яка ціна її рятування?

Ціна порятунку економіки

Мексиканські песо/ Фото Cmn Weath management

Навесні Мексика зазвичай приймає до себе тисячі молодих американців, які їдуть звідусіль погрітися на її пляжах під час канікул. Але через коронавірус, цього року масовості точно не буде. Особливо це торкнеться найпопулярніших локацій – Канкуна та Плайя-дель-Кармен,чия заповненість нижча 60%, хоча зазвичай цей показник близько 85%. Міністр туризму штату Кінтана-Роо повідомив Reuters, що очікує подальшого зменшення заявок.

А туризм це 8% всієї економіки країни, загальні витрати відпочивальників – 50-60 млн доларів за сезон. В Кінтана-Роо половина економіки – туристичні послуги. Але інші бізнеси країни теж страждають. Через падіння цін на нафту, національна нафтова компанія Petroleos Mexicanos – у кризі та боргах. У відповідь на протести медиків, АМЛО оголосив про виділення 150 млн доларів США на закупівлю предметів захисту першої необхідності і пообіцяв заповнити 40 тисяч вакансій у медичній сфері.

Втім, головна проблема з економікою – це 60% мексиканців, які працюють неформально, часто на вулиці. Вони роблять їжу, грають музику або малюють. Їм вже потрібна допомога держави. Часто вони не мають ідентифікаційного коду і не зареєстровані в офіційній економіці, а тому не можуть розраховувати на будь-які соцвиплати. Загалом, під загрозою – 4,4 млн робочих місць у туризмі.

Також у разі введення повного локдауну, вони втратять роботу та засоби для існування. І оскільки фактично все в країні контролює президент, лише від його волі залежить, наскільки гладко Мексика переживе коронавірус. Тим часом, ринки вже реагують на ситуацію в країні. Standard&Poor понизив рейтинг Мексики на фондовій біржі, а Moody’s очікує, що економіка впаде на 3,7% цього року. Зростання очікується у 2021 і то лише на 0,9%.

Курс песо до долара США – ​найгірший за останні 5 років (25 песо за 1 долар), фондовий ринок впав на 43%. Американські фірми побудували в Мексиці свої заводи, але тепер через проблеми з ланцюгами поставок вони майже стоять. Інвестиції, як приватні так і від інших держав, скоротяться знову, каже банк Barclays.

Ситуація змінюється швидко, тож залишається спостерігати за нею. Якщо Мексика буде робити більше тестів, хворих та померлих стане більше і тоді АМЛО знову буде змушений обирати між рятуванням життів або економіки своєї країни.