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      Амулеты против коронавируса: почему Мексика может повторить судьбу Италии

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      Дезинфекция в Мехико / Newsweek

      Мексика граничит с США - страной, которая уже стала лидером по выявленным случаям коронавируса в мире. Мексика также является транзитным хабом для мигрантов из Центральной Америки. Потенциально, она может стать новой Италией по уровню трагичности развития событий. Сайт 24 канала проанализировал ситуацию в стране.

      Президент, который не верит в вирус


      Президент Мексики демонстрирует амулеты, которые должны его защитить/ Фото Reporte Indigo

      Немного осталось в мире лидеров, которые пренебрежительно относятся к проблеме коронавируса. Даже Дональд Трамп поменял риторику, хоть и с некоторыми оговорками в сторону экономики. Среди скептиков остались лидеры Никарагуа, Бразилии, Мексики. Жаир Болсонару назвал коронавирус "маленьким гриппом".

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      Мексиканец Андрес Мануэль Лопес Обрадор сказал, что люди до сих пор могут есть в кафе (при этом в стране эпидемия ожирения и диабета). Мануэль Ортега просто исчез, демонстрации продолжаются. Нас интересует именно Мексика. Отмечается, что в этой стране – очень плохой уровень тестирования.

      Президент Обрадор и в самом деле ведет себя довольно странно. Сначала он отвергал запрет на объятия и поцелуи, а потом сам это делал, даже с детьми. Напоказ носил амулеты и говорил журналистам, что они защитят его от коронавируса; собирал большие собрания, чтобы праздновать национализацию нефтяной отрасли. И это все в разгар пандемии коронавируса. Впрочем, об экономических проблемах Мексики будет ниже.

      Когда случаи начали расти, он временно призвал людей оставаться дома, сказал, что запретит массовые собрания и окажет поддержку уязвимому бизнесу и что Мексика готова к вспышке. И что бы вы думали? В воскресенье 22 марта все изменилось: офис президента выпустил видео, где АМЛО (так сокращенно называют Обрадора дома) предложил мексиканцам... выходить из дома и посещать магазины.

      Мы не сделаем ничего хорошего, если мы будем парализованы. Давайте жить как всегда,
      – добавил он, подчеркнув поддержку эконмики.

      Обрадор открыто ставит экономику выше, чем здоровье нации.

      Проблемы с медициной в Мексике Врачи же предостерегают, что Мексика – на пути к катастрофе и что она совершенно не готова. Не хватает врачей (о причине ниже), коек (1,4 на тысячу пациентов), вентиляторов легких (около 2050 на всю страну), масок и тестов на вирус. Все – из-за сокращения расходов. Больницы скоро будут переполнены и "упадут через несколько дней", если количество заболевших увеличится. Некоторые медики выходят с протестами.

      Столица Мехико закрыла все бары, рестораны, ночные клубы и кинотеатры, запретили собираться более чем 50 человек. Много где школы и фирмы не работают. Из-за отсутствия поддержки со стороны федерального правительства, местная власть и руководство штатов вынуждены сами решать, что и как делать. Всего несколько дней назад (25 марта) началось движение в сторону больших ограничений и запретов не важных сейчас событий. Но это все под большим давлением.

      Повторить судьбу Италии или хуже


      Рисунок на тему Мексики и коронавируса/ Фото: коллаж

      По оценкам, Мексика может повторить судьбу Италии с десятками тысяч случаев и многими смертями, если не будут введены в действие более жесткие меры.

      Эксперты говорят, что политика АМЛО создала за несколько лет все предпосылки для проблем в области здравоохранения. Это при том, что Мексика уже имеет опыт эпидемий. В 2009 году именно там начался "птичий грипп" H1N1, от которого погибли 17 тысяч человек по всему миру. Тогда в Мексике проверили многих людей, чтобы выявить кластеры инфекции и предотвратить ее распространение. Все оставались дома.

      Мексика была тогдашней Южной Кореей, сказал Vox Александр Макиас, главный эпидемиолог того времени. Плюс страна имела доступ ко многим лекарствам от гриппа, которыми и лечила больных. А сейчас этого всего нет. 10 тысяч местных врачей уволили, импортировали кубинцев, которым можно было платить меньше. Уже в прошлом году система здравоохранения была на грани. Обрадор не уникален в своих действиях – так делали и предыдущие президенты.

      Да, без сомнения, президент борется с коррупцией – это было самое главное его обещание во время предвыборной кампании. Он срезал зарплаты многим высшим должностным лицам. "В бедной стране не может быть богатого правительства", – говорил он. Но в ответ, сотни чиновников ушли из правительства Обрадора, обвинив его во вмешательстве и низких зарплатах. Также Обрадор уволил тех, кого считали политическими врагами или коррумпированными политиками. Опытных специалистов стало намного меньше.

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      Из-за централизованной выдачи страхования и закупки медикаментов, количество людей, которым они доступны, сократилось. Зато увеличилось количество людей с маленькими доходами, а цены на лекарства выросли. Все это увеличивает стресс на систему медицины, а экономика сократилась в 2019 году на 0,5%, и тренд может продолжаться годами. Так какова цена ее спасения?

      Цена спасения экономики


      Мексиканские песо/ Фото Cmn Weath management 

      Весной Мексика обычно принимает у себя тысячи молодых американцев, которые едут отовсюду погреться на ее пляжах во время каникул. Но из-за коронавируса в этом году массовости точно не будет. Особенно это коснется самых популярных локаций – Канкуна и Плайя-дель-Кармен, чья заполненность ниже 60%, хотя обычно этот показатель около 85%. Министр туризма штата Кинтана-Роо сообщил Reuters, что ожидает дальнейшего уменьшения заявок.

      А туризм – это 8% всей экономики страны, общие расходы отдыхающих – 50-60 млн долларов за сезон. В Кинтана-Роо половина экономики – туристические услуги. Но другие бизнесы страны тоже страдают. Из-за падения цен на нефть, национальная нефтяная компания Petroleos Mexicanos – в кризисе и долгах. В ответ на протесты медиков, АМЛО объявил о выделении 150 млн долларов США на закупку предметов защиты первой необходимости и пообещал заполнить 40 тысяч вакансий в медицинской сфере.

      Впрочем, главная проблема с экономикой – это 60% мексиканцев, которые работают неформально, часто на улице. Они делают еду, играют музыку или рисуют. Им уже нужна помощь государства. Часто они не имеют идентификационного кода и не зарегистрированы в официальной экономике, а потому не могут рассчитывать на какие-либо соцвыплаты. В общем, под угрозой – 4,4 млн рабочих мест в туризме.

      Также в случае введения полного локдауна, они потеряют работу и средства для существования. И поскольку фактически все в стране контролирует президент, только от его воли зависит, насколько гладко Мексика переживет коронавирус. Между тем, рынки уже реагируют на ситуацию в стране. Standard&Poor понизил рейтинг Мексики на фондовой бирже, а Moody's ожидает, что экономика рухнет на 3,7% в этом году. Рост ожидается в 2021, и то всего на 0,9%.

      Курс песо к доллару США – худший за последние 5 лет (25 песо за 1 доллар), фондовый рынок упал на 43%. Американские фирмы построили свои заводы в Мексике, но теперь из-за проблем с цепями поставок они почти стоят. Инвестиции, как частные, так и от других государств, сократятся снова, говорит банк Barclays.

      Ситуация меняется быстро, поэтому остается наблюдать за ней. Если Мексика будет делать больше тестов, больных и умерших станет больше, и тогда АМЛО снова будет вынужден выбирать между спасением жизней или экономики своей страны.

      Автор: Анатолий Максимов
      Теги: Новости политики Коронавирус COVID-19 Публикации Статьи Мексика
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