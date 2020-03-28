Индия и коронавирус: как закрыть миллиард людей на карантин

Индия – это более миллиарда населения и огромные города. После введения карантина, интернета там почти нет, не хватает медикаментов и врачей, а еще в стране действует закон 1897 года об эпидемиях. С какими трудностями сталкивается Индия – в материале сайта 24 канала.

Карантин в Индии



Панорама Индии/ photo: TechCrunch

Гигантская Индия разнообразна этнически, лингвистически, религиозно, политически, экономически. От вершин Гималаев, где в тени Джомолунгмы (Эвереста) спрятались Непал и Бутан из-за неспокойного Кашмира до столицы Нью-Дели и легендарной Агры на севере.

Инфографика Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы

На западе – туристический Гоа и мегаполис Мумбаи. На востоке – историческая Калькутта на границе с Бангладеш. На юге появились современные города Ченнаи и Банглалор, рядом – Мальдивы и Шри-Ланка. Мусульмане, христиане, индуисты, буддисты.

Храмы, дворцы, Болливуд, святые реки Инд и Ганг. И более миллиарда населения. Одна из ведущих экономик региона и мира с очень интересной внешней и часто взрывной внутренней политикой. Это все Индия. Но теперь колос Индостана должен остановиться на три недели, потому что карантин. Насколько вообще реально закрыть такое государство и сможет ли Моди повторить китайскую модель?

Статистика заражения коронавирусом

В стране не хватает тестов, чтобы знать настоящую статистику. Действуют 111 лабораторий с пропускной способностью 60-70 тысяч человек в неделю, сделано 15 тысяч тестов. Впрочем, понятно, что это все еще мало, а частные лаборатории не так распространены, как государственные.

Например в 52-миллионной Южной Корее было сделано 300 тысяч тестов и там почти 10 тысяч случаев. А в Индии только государство может эти тесты делать и делает это очень медленно. Пессимистические прогнозы говорят: вирус подхватят 300-500 млн граждан, 1-2 млн могут умереть через год, если не ввести серьезные ограничения (это было опубликовано до начала локдауна).

Тем временем Без еды и в сложных условиях: украинцы сутки ждут самолет в Индии

Но даже в Китае тестировали далеко не всех, да это и нереально. Чтобы было легче переносить болезнь, правительство выделило 2 млрд долларов США, выплаты от 13 до 40 долларов в месяц в зависимости от социальной группы населения и отдельно – фермерам. Для социально незащищенных слоев – бесплатные еда и газ на 3 месяца, отмена платы за проезд по платным дорогам для доставки еды и лекарств.



Обычный поезд в Индию/ photo: Medium

Много кто пошел домой пешком, потому что общественный транспорт между городами остановился. Индийская железная дорога охватывает 760 млн километров и перевозит 8 млрд пассажиров (2018-19 гг.). Остальные граждане, несмотря на карантин, до сих пор выходят на улицы работать. Мало кто на самом деле придерживается призывов сидеть дома. Вступая при этом в столкновения с полицией, потому что не имеют другого способа кормить семьи. А еда за три недели может быстро закончиться.

Правительство ввело комендантский час, но и это не действовало. В конце концов, чтобы остановить распространение вируса, было решено закрыть страну на 21 день (тоже не очень действует). Понятно, что закрыть дома большую часть населения удалось разве что Китаю. "Если не получится хорошо провести этот 21 день, наша страна вернется на 21 год назад", – сказал в выступлении премьер Моди.

Читайте еще Карантинные меры в Индии, Канаде и Украине: почувствуйте разницу

Вместе с работниками, которые возвращаются домой, вглубь Индии пойдет и вирус. В мегаполисах – Дели, Мумбаи, Ченнаи, Бангалоре, Калькутте, Хайдерабаде и других – действуют ограничения на передвижение до 31 марта, закрыты все популярные места для проведения свободного времени. Поэтому просела отрасль туризма. В штате Махараштра, где Мумбаи является столицей, даже ставят людям на карантине штампы на левой руке!

Хаос в Индии

Выдача виз и вход в воздушное пространство Индии также приостановлены. Вирус, потенциально, хуже выживает в тропических и жарких широтах, чем в умеренном климате. Температура в этой части мира может часто превышать 30 градусов по Цельсию. Если же коронавирусу все равно на температуру, тогда это станет большой проблемой для Индии и возможную вспышку будет очень сложно контролировать.

Некоторые части Индии – это настоящие трущобы, где почти нет гигиены и санитарии. Лучшая среда для вируса. С 2011 года, согласно правительству, 29,4% индийцев живут именно в таких районах. Более того, может не быть регулярной подачи воды (или один кран на всех).



Самые бедные районы страны/ photo: Wikipedia

Будет проблема и с социальным дистанцированием, потому что Индия – очень-очень тесно заселенная страна. По данным Всемирного Банка, там 455 человек на квадратный метр. В Китае, к примеру, лишь 148. Особенно сложно будет держать дистанцию в трущобах и районах городской застройки.

Экономически могут пострадать сотни миллионов простых индийцев, которые работают нерегулярно. Это строители, уборщики, таксисты на рикшах, домашние работники, уличные торговцы. Конечно, они не имеют доступа к пенсиям, отпускам, страховке. Многие из них – мигранты, работающие за наличные. Ответственное министерство уже выпустило просьбу никого не увольнять и не уменьшать зарплаты. Собственно, упомянутые выше 13 долларов пойдут каждому, кто работает по найму, сказал главный министр штата Уттар-Прадеш. Средняя зарплата для тех, кого нанимают на улице – 8 долларов США в день.

Если у правительства будут деньги платить дневную зарплату самым бедным рабочим, это спасет много жизней. Другая проблема – по данным правительства, 102 млн человек, из них 75 млн детей не имеют государственного паспорта – Аадхаара.

Отдельно стоит проблема бывшего штата Джамму и Кашмир – единой территории Индии (хотя на нее претендует как минимум еще Пакистан) с мусульманским большинством. Ранее, Моди лишил автономии край, разделил и отправил туда армию, чтобы подавить всех несогласных. Ясно, что там люди властям совсем не доверяют.

"Это очень репрессивная и напряженная ситуация, которая заставляет кашмирцев не доверять. Там будет невероятно сложно сдержать коронавирус", – объясняет эксперт по Индии Майкл Кугельман из Центра Уилсона. Интернета там почти нет и сделано это намеренно. Кашмирцы не могут работать, учиться или получать важную информацию о пандемии из дома.

Территория Ладакха, которая до недавнего времени была частью Кашмира, имеет протяженную границу с Китаем и есть опасения относительно большой вспышки (там уже 13 случаев после поездки в Иран). Есть озабоченность, отмечает Кугельман, что правительство Индии будет медленнее оказывать помощь Кашмиру в сравнении с другими регионами.

Четверть населения все еще неграмотная, более 100 млн людей старше 60 лет – самая большая зона риска в мире. Из-за бедности и неграмотности, люди выходят на улицу, потому что не понимают опасности. Или просто не хотят, чтобы их держали за закрытыми дверями.

Из первых уст Находиться здесь становится все опаснее, – украинец детально рассказал о ситуации в Индии

Только с удостоверением личности можно претендовать на социальные услуги, включая субсидии на еду, газ, электроэнергию. Система здравоохранения тоже готова не в полной мере, но это уже во второй части текста.

Когда врачи не всегда герои: медицина и паника в Индии



Больница в Индии/ photo: The National

Так же пестрая, как сама страна и ее здравоохранение. Как и например в США, она отличается от штата к штату. Не хватает медикаментов и квалифицированных кадров (лишь 50-60 инфекционистов!), некоторые регионы лучше подготовлены чем другие. Причем, обычно, штаты с крупными городами как раз среди худших.

Проблемы медицинской сферы в ИндииНа медицину Индия тратит, по информации Всемирного Банка, лишь 3,66% ВВП при мировом уровне около 10%. Частные клиники остаются очень дорогими и даже начинают отказывать пациентам, которые не могут позволить себе услуги. Не хватает масок и аппаратов ИВЛ. Первая линия защиты – женщины... без минимальной защиты. Этих активисток почти миллион по всей стране, они работают в том числе с теми, кто вернулся из-за границы, ходят от двери к двери, проверяя и обучая.

Порой, происходят реально жуткие истории. В стране отмечаются выселения врачей из их домов и даже физические нападения на них со стороны полиции.

Одна врач получила синяки, когда была задержана по дороге на работу полицией в участок и подверглась физическому насилию. Медицинских работников стигматизируют, потому что думают, что они разносят вирус (похоже думали и в Африке во время вспышки Эболы).

История с атаками произошла в штате Телангана, центральная Индия, где ввели в действие не только карантин, но и закон 1897 года об эпидемических заболеваниях. Он был создан британскими колониалистами для борьбы с бубонной чумой. Позволяет властям принимать радикальные решения ради предотвращения распространения инфекции, при этом освобождая ее от любых юридических последствий.

Его же активировали по всей стране. Но уже первое нарушение было в том, что женщину может остановить только женщина-полисмен и она же должна присутствовать в участке. К их счастью, другой высокопоставленный офицер услышал, что две женщины – врачи и заставил коллегу извиниться и отпустить их.

Женщины подали официальную жалобу, но не думают, что она приведет к увольнению. Оказывалось давление, чтобы они ее забрали (так и произошло). Кроме врачей, достается курьерам, журналистам, работникам авиакомпаний. Все они из-за публичности вынуждены работать в комендантский час, что вызывает злость населения. Врачей часто выселяют из домов, где они живут, потому что арендодатели боятся, что у них вирус. Правительство издало приказ, где грозится наказать тех, кто оставляет врачей без жилья. Но бывает слишком поздно.

Одна врач приехала в Дели из Токио, где была с мужем, но под ее домом уже собрались люди, которые требовали, чтобы она немедленно покинула свою квартиру. Они боялись, что у нее коронавирус. Это при том, что в аэропорту ее проверили и сказали, что симптомов нет, она была согласна на изоляцию, но соседям было все равно. Она была вынуждена переехать в Кералу.

Борьба Индии с коронавирусом, возможно, только начинается и наиболее серьезная вспышка еще впереди.