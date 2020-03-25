Без еды и в сложных условиях: украинцы сутки ждут самолет в Индии

Украинские граждане продолжают возвращаться домой из разных стран мира из-за вспышки коронавируса. Так, в аэропорту индийского города Дели украинцы уже сутки ожидают самолет.

У всех туристов из Индии одна и та же проблема – авиакомпании отменили рейсы, но не возвращают деньги. Об этом в эфире 24 канала рассказал украинский турист Александр Савченко.

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"Мы из Гоа добрались в Дели – это был очень сложный перелет, один из рейсов 8 раз переносили, мы успели на последний самолет, благодаря компании "Индиго". Мы прибыли ночью 24 марта в аэропорт, переночевали, но начала заканчиваться еда, на следующий день все начали голодать, здесь нет возможности что-то купить, потому что все вокруг закрыто", – объяснил Савченко.

Однако добавил, что консул позже доставил им пищу – борщ и вареники, предположительно готовила его жена, что очень подняло настроение.

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По его словам, он, как и все туристы, зарегистрировался в системе "Друг". Однако связался с консулом через телеграмм-канал.

Я не знаю, что это за система, она никак не помогает. С консулом мы связались через телеграм-группы. Мы организовались, нас где-то 415 человек в одной группе. Есть также страницы в Фейсбуке. Я рекомендую всем, кто застрял в Италии, Шри-Ланке, Мальдивах, подписаться на официальную группу посольства Украины в этих странах, и там вы найдете телеграм-группы, где есть туристы, которые попали в такую ​​же проблему. Там сможете связаться с консулом,

– сказал турист.

Он объяснил, что консул за 4 дня до вылета сообщил им о спецрейсах от компании SkyUp из Дели в Киев – 25 и 25 марта. Цена билета – 430 долларов.

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Справка. По состоянию на вечер 24 марта в Украину вернулись 78 тысяч 592 украинских граждан из разных уголков мира.