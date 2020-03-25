16:30
25 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Без еды и в сложных условиях: украинцы сутки ждут самолет в Индии

      - Читати новину українською

      Украинские граждане продолжают возвращаться домой из разных стран мира из-за вспышки коронавируса. Так, в аэропорту индийского города Дели украинцы уже сутки ожидают самолет.

      У всех туристов из Индии одна и та же проблема – авиакомпании отменили рейсы, но не возвращают деньги. Об этом в эфире 24 канала рассказал украинский турист Александр Савченко.

      К слову Сколько украинцев уже эвакуировали из-за коронавируса и из каких стран

      "Мы из Гоа добрались в Дели – это был очень сложный перелет, один из рейсов 8 раз переносили, мы успели на последний самолет, благодаря компании "Индиго". Мы прибыли ночью 24 марта в аэропорт, переночевали, но начала заканчиваться еда, на следующий день все начали голодать, здесь нет возможности что-то купить, потому что все вокруг закрыто", – объяснил Савченко.

      Однако добавил, что консул позже доставил им пищу – борщ и вареники, предположительно готовила его жена, что очень подняло настроение.

      Обратите внимание Ожидания эвакуации: почему украинцы не могут вылететь из Индии

      По его словам, он, как и все туристы, зарегистрировался в системе "Друг". Однако связался с консулом через телеграмм-канал.

      Я не знаю, что это за система, она никак не помогает. С консулом мы связались через телеграм-группы. Мы организовались, нас где-то 415 человек в одной группе. Есть также страницы в Фейсбуке. Я рекомендую всем, кто застрял в Италии, Шри-Ланке, Мальдивах, подписаться на официальную группу посольства Украины в этих странах, и там вы найдете телеграм-группы, где есть туристы, которые попали в такую ​​же проблему. Там сможете связаться с консулом,
      – сказал турист.

      Он объяснил, что консул за 4 дня до вылета сообщил им о спецрейсах от компании SkyUp из Дели в Киев – 25 и 25 марта. Цена билета – 430 долларов.

      Украинский турист о ситуации с эвакуацией из Индии: видео

      Справка. По состоянию на вечер 24 марта в Украину вернулись 78 тысяч 592 украинских граждан из разных уголков мира.

      Коронавирус в Украине: уже заразились 113 человек
      сегодня
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Индия Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Эвакуация украинцев
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Короновирус с Куршавеля в Киев: как украинские олигархи доотдыхались
      Юрій Бутусов
      сегодня , 14:45 Новости о коронавирусе 25 марта: в Украине продлевают карантин, заболел принц Чарльз
      Соломія Ніколайчук
      сегодня , 11:00 Инновационный сервис для бизнеса, который может заменить Skype for Business
      24 марта , 10:00 Авто в кредит – дешевле, чем за полную стоимость
      сегодня , 13:31 Так кто же убил Черновола?
      Наталія Лебідь
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук