Сколько украинцев уже эвакуировали из-за коронавируса и из каких стран

Хоть Украина закрыла границы для иностранцев и прекратила авиасообщение на время карантина, наше государство продолжает эвакуировать своих граждан из разных уголков планеты. Так, дипломатам удалось вернуть уже почти 60 тысяч украинцев.

Станом на 21 березня до України повернулися 59 тисяч 494 громадяни. Однак, консульства працюють надалі і планують повернути усіх тих, хто потребуватимуть допомоги.

Це важливо Поліція перевірятиме ізоляцію українців, які повернулись з-за кордону

Зараз 152 українці перебувають на карантині, 16 громадян лікуються за кордоном, 6 громадян одужали за межами України. На жаль, ще троє українців померли від Covid-2019 не на батьківщині.

Усі, хто повертаються в Україну з-за кордону мусять перебути два тижні в ізоляції. За дотриманням цього правила слідкуватимуть поліцейські.

Станом на 21 березня у Міністерстві інфраструктурі анонсували ще 29 авіарейсів, якими українці зможуть повернутися з різних світових столиць. Детальніше зі списком напрямків можна ознайомитися за посиланням.

Як відбувається евакуація українців у різних державах

Евакуація з Італії

15 березня Україна провела евакуацію своїх громадян з Італії. Спецборт авіакомпанії SkyUp забрав 123 людей з аеропорту Венеції. Серед них – 98 людей, які застрягли в автобусах на кордоні зі Словенією 12 березня. Ще 27 осіб – це ті, хто захотіли евакуюватися, відгукнувшись на заклик дипломатів.

2 українців проходять в Італії лікування, один вже одужав та троє наших громадян, на жаль, в Італії померли.

SkyUp запланував рейс з Неаполя до Києва – він відбудеться 24 березня і 7 квітня. Квитки коштують від 3 тисяч 688 гривень.

Евакуація з Польщі

Наразі діють лише 3 пункти пропуску із Польщею для громадян, які мають авто: Дорогуськ – Ягодин, Корчова – Краківець, Гребенне – Рава-Руська. Усім іншим повернутися в Україну допомагають дипустанови: з кордону спеціальними автобусами українців доправляють додому. Таким чином на 22 березня повернулися вже понад 11,5 тисяч українців.

20 березня Укрзалізниця відправила спеціальні поїзди класу Інтерсіті+ для евакуації з Перемишля до Києва громадян України з Польщі та Чехії. Всього у перший день таких було 5, а евакуювали вони близько 3 тисяч людей. 7 з них госпіталізували до лікарень через підвищену температуру.

На 23 і 25 березня авіакомпанія Skyup сформувала ще два рейси, які заберуть українців із Варшави. Ознайомитися із ціною квитків і графіком можна за посиланням.

101 українець наразі перебуває у Польщі на карантині, ще 2 лікують і 1 вже одужав.



Як повернутися в Україну з Польщі / Інфографіка 24 каналу

Евакуація з Єгипту

Евакуація з цієї екзотичної країни була чи не наймасштабнішою та найпроблемнішою. А все через те, що у розпал поширення коронавірусу уже стартував туристичний сезон і туроператори понапродавали путівки.

Лише протягом 17 березня українська влада евакуювала українців з Єгипту 23 спеціальними рейсами, які з Шарм-ель-Шейха, Хургади і Каїру у Київ, Дніпро, Харків, Одесу і Львів. А на 19 березня – ще 45.

В Україну повернулися усі 830 громадян, які перебували на карантині в готелях Шарм-ель-Шейху та Хургади. Вони вже пройшли необхідні контрольні процедури в аеропортах.

Загалом вдалося повернути вже майже 30 тисяч українців.

Евакуація з Лівану

17 березня спецрейсом з Бейрута до Києва повернулися 74 українці.

Евакуація з Австрії

По громадян України до Відня 18 березня вирушив президентський борт. Він забрав 33 осіб: це літні люди і жінки із малими дітьми.

Ще один літак до австрійської столиці з Києва вирушив 21 березня, тоді повернулися понад 500 українців. Один з українців не зміг потрапити додому через те, що з'явився в аеропорт п'яним. Посол України в Австрії Олександр Щерба розповів, що його все ж заберуть, однак після протверезіння.

Евакуація з Чехії

Українці, які мали можливість добратися з Чехії самотужки до українського кордону із Польщею, забирають спеціальними автобусами і везуть в Україну. Ще понад три тисячі українців заявили у консульства, що хотіли б, аби їх евакуювали спеціальними рейсами.

На 26 і 27 березня запланований спецрейс SkyUp із Праги до Києва. Квитки коштують від 4 тисяч 300 гривень.

Евакуація зі Шрі-Ланки

Понад 100 українців застрягли 17 березня на Шрі-Ланці, оскільки скасували їхній рейс. Витягти українців із екзотичного острова взялося МЗС: 21 березня 160 українських громадян вже вилетіли зі Шрі-Ланки, ще 20 – наступного дня.

​Евакуація з Кіпру

Для проведення евакуації був призначений спецрейс МАУ на 20 березня. Однак, його скасували через відсутність попиту: на нього попередньо зареєструвалися лише 9 громадян. Тому поки туди найближчий рейс запланований аж на 30 квітня. Про те, як українці збираються евакуюватися, читайте в ексклюзивному коментарі 24 каналу за посиланням.