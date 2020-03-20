У нас ще залишається якась надія, - журналіст про ситуацію на Кіпрі

Україніці, які зараз застрягли на Кіпрі, не можуть повернутися додому. Вітчизняні авіалінії хочуть за квитки в кілька разів більшу суму, ніж була раніше.

Від 21 березня 2020 року на Кіпрі закривають авіасполучення з іншими країнами. У найгіршому випадку, людям, які не мають можливості заплатити за квитки, доведеться пробути на острові до кінця квітня. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив журналіст, який зараз перебуває на Кіпрі, Віталій Максимов.

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За його словами, на острові залишається приблизно 300-400 людей. Нещодавно 180 осіб вилетіли рятівним рейсом від SkyUp. Зараз там перебувають люди, які не змогли з певних причин купити квитки на вечірній рейс МАУ. Його згодом скасували, тому що всього 19 людей змогли купити квитки на цей літак.

"Ситуація полягає в іншому – люди, які раніше чи пізніше прилетіли сюди, мали квитки назад на 17-20 березня. Всі вони могли б спокійно вилетіти цими рейсами, які скасували. Я не розумію, навіщо скасовувати регулярні рейси, щоб потім купувати квитки за шалені гроші, коли у всіх були квитки на нормальні рейси", – зазначив Максимов.

Як повідомив журналіст, відповіді немає навіть у посольства. Вони відверто кажуть, якщо люди не куплять квитки і не полетять з МАУ, то залишаться на Кіпрі до 30 квітня. Там зібрали всі дані, а потім почали пропонувати квитки на рейси по 200 євро.

Ми не хочемо, щоб нам надіслали безкоштовний літак, але я не розумію, навіщо було скасовувати рейси, щоб потім їх обмінювати на дорогі,

– сказав Максимов.

Максимов розповів, що останнє спілкування з посольством було неприємним.

Люди, які не хочуть чи не мають змоги повернутись додому, з завтрашнього дня цього не зможуть зробити. Журналіст також повідомив, що МАУ пообіцяли ще один рейс.

У нас ще якась надія залишається,

– зазначив Максимов.

Він вважає, що ніякої різниці, з точки зору карантину, між звичайними та "рятівними" літаками немає.

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До слова, станом на 20 березня на Кіпрі зафіксовано 67 випадків зараження коронавірусом. Про жодну смерть через Covid-19 не повідомляється.



Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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