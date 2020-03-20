18:31
20 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      У нас ще залишається якась надія, - журналіст про ситуацію на Кіпрі

      - Читать новость на русском
      Віталій Максимов / Фото з фейсбуку Віталія Максимова / facebook.com

      Україніці, які зараз застрягли на Кіпрі, не можуть повернутися додому. Вітчизняні авіалінії хочуть за квитки в кілька разів більшу суму, ніж була раніше.

      Від 21 березня 2020 року на Кіпрі закривають авіасполучення з іншими країнами. У найгіршому випадку, людям, які не мають можливості заплатити за квитки, доведеться пробути на острові до кінця квітня. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив журналіст, який зараз перебуває на Кіпрі, Віталій Максимов.

      До теми МАУ скасувала евакуаційний рейс з Кіпру – немає охочих

      За його словами, на острові залишається приблизно 300-400 людей. Нещодавно 180 осіб вилетіли рятівним рейсом від SkyUp. Зараз там перебувають люди, які не змогли з певних причин купити квитки на вечірній рейс МАУ. Його згодом скасували, тому що всього 19 людей змогли купити квитки на цей літак.

      "Ситуація полягає в іншому – люди, які раніше чи пізніше прилетіли сюди, мали квитки назад на 17-20 березня. Всі вони могли б спокійно вилетіти цими рейсами, які скасували. Я не розумію, навіщо скасовувати регулярні рейси, щоб потім купувати квитки за шалені гроші, коли у всіх були квитки на нормальні рейси", – зазначив Максимов.

      Як повідомив журналіст, відповіді немає навіть у посольства. Вони відверто кажуть, якщо люди не куплять квитки і не полетять з МАУ, то залишаться на Кіпрі до 30 квітня. Там зібрали всі дані, а потім почали пропонувати квитки на рейси по 200 євро.

      Ми не хочемо, щоб нам надіслали безкоштовний літак, але я не розумію, навіщо було скасовувати рейси, щоб потім їх обмінювати на дорогі,
      – сказав Максимов.

      Максимов розповів, що останнє спілкування з посольством було неприємним.

      Люди, які не хочуть чи не мають змоги повернутись додому, з завтрашнього дня цього не зможуть зробити. Журналіст також повідомив, що МАУ пообіцяли ще один рейс.

      У нас ще якась надія залишається,
      – зазначив Максимов.

      Він вважає, що ніякої різниці, з точки зору карантину, між звичайними та "рятівними" літаками немає.

      Читайте також Зеленський повідомив нові деталі повернення українців з-за кордону

      До слова, станом на 20 березня на Кіпрі зафіксовано 67 випадків зараження коронавірусом. Про жодну смерть через Covid-19 не повідомляється.

      коронавірус правила
      Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Дивіться відео прямого включення з Віталієм Масимовим:

       

      Сніг, хуртовини і шквали вітру: в Україну йде негода
      сьогодні
      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 авіація МАУ Кіпр
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Інший бік карантину: три дні з життя Парижа
      Ірена Карпа
      сьогодні , 16:27 Як карають за порушення карантину у світі і в Україні: інфографіка
      Анна Запотоцька
      19 березня , 17:00 Ризик виникнення геморою залежить від вашої професії: хто в найбільшій групі ризику
      19 березня , 20:00 Вибуховий покерний онлайн-вікенд — понад 3 000 000 гривень призових
      13 березня , 12:50 Біокамін в квартирі: плюси, мінуси, проблеми при використанні та заміна біокаміна
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук