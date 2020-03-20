У нас еще остается надежда, – журналист о ситуации на Кипре

Украинцы, которые сейчас застряли на Кипре, не могут вернуться домой. Отечественные авиалинии хотят за билеты в несколько раз большую сумму, чем была раньше.

С 21 марта 2020 года на Кипре закрывают авиасообщение с другими странами. В худшем случае, людям, которые не имеют возможности заплатить за билеты, придется пробыть на острове до конца апреля. Такое мнение в эфире 24 канала высказал журналист, который сейчас находится на Кипре, Виталий Максимов.

К теме МАУ отменила эвакуационный рейс с Кипра – нет желающих

По его словам, на острове остается примерно 300-400 человек. Недавно 180 человек вылетели спасительным рейсом от SkyUp. Сейчас там находятся люди, которые не смогли по ряду причин купить билеты на вечерний рейс МАУ. Его впоследствии отменили, потому что всего 19 человек смогли купить билеты на этот самолет.

"Ситуация заключается в другом – люди, которые рано или поздно прилетели сюда, имели билеты обратно на 17-20 марта. Все они могли бы спокойно вылететь этими рейсами, которые отменили. Я не понимаю, зачем отменять регулярные рейсы, чтобы потом покупать билеты за безумные деньги, когда у всех были билеты на нормальные рейсы", – отметил Максимов.

Как сообщил журналист, ответа нет даже у посольства. Они откровенно говорят, если люди не купят билеты и не полетят с МАУ, то останутся на Кипре до 30 апреля. Там собрали все данные, а затем начали предлагать билеты на рейсы по 200 евро.

Мы не хотим, чтобы нам прислали бесплатный самолет, но я не понимаю, зачем было отменять рейсы, чтобы потом их обменивать на более дорогие,

– сказал Максимов.

Максимов рассказал, что последнее общение с посольством было неприятным.

Люди, которые не хотят или не имеют возможности вернуться домой, с завтрашнего дня этого не смогут сделать. Журналист также сообщил, что МАУ пообещали еще один рейс.

У нас еще надежда остается,

– отметил Максимов.

Он считает, что никакой разницы, с точки зрения карантина, между обычными и "спасительными" самолетами нет.

Читайте также Зеленский сообщил новые подробности возвращения украинцев из-за рубежа

К слову, по состоянию на 20 марта на Кипре зафиксировано 67 случаев заражения коронавирусом. О смертях от Covid-19 не сообщается.



Как уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала

Смотрите видео прямого включения с Виталием Масимовым: