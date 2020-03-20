МАУ отменила эвакуационный рейс с Кипра – нет желающих

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменила спецрейс, предназначенный для эвакуации украинцев с Кипра, из-за отсутствия спроса на билеты со стороны граждан Украины, находящихся в стране.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Также на тему: Зеленский сообщил новые детали возвращения украинцев из-за границы

По данным МАУ, на указанный рейс поступило всего девять бронирований.

Ранее в консульском отделе посольства Украины в Республике Кипр предупредили, что если до 12:00 пятницы, 20 марта, на рейс не будут проданы билеты, рейс могут отменить.

По состоянию на 20 марта на Кипре зафиксировано 67 случаев заражения коронавирусом. Ни об одной смерти из-за Covid-19 не сообщается.

За последние 5 дней в Украину вернулись 50 тысяч человек, которые находились за границей.



Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала