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      МАУ отменила эвакуационный рейс с Кипра – нет желающих

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      Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменила спецрейс, предназначенный для эвакуации украинцев с Кипра, из-за отсутствия спроса на билеты со стороны граждан Украины, находящихся в стране.

      Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

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      По данным МАУ, на указанный рейс поступило всего девять бронирований.

      Ранее в консульском отделе посольства Украины в Республике Кипр предупредили, что если до 12:00 пятницы, 20 марта, на рейс не будут проданы билеты, рейс могут отменить.

      По состоянию на 20 марта на Кипре зафиксировано 67 случаев заражения коронавирусом. Ни об одной смерти из-за Covid-19 не сообщается.

      За последние 5 дней в Украину вернулись 50 тысяч человек, которые находились за границей.

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      Автор: Александр Бевза
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Эвакуация украинцев Кипр МАУ
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