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      Евакуації українців з Кіпру не буде – немає охочих

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      Українці не захотіли повертатися з Кіпру / interfax.com.ua/

      Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) скасувала спецрейс, призначений для евакуації українців з Кіпру, через відсутність попиту на квитки з боку громадян України, які перебувають в країні.

      Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу авіакомпанії. 

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      За даними МАУ, на вказаний рейс надійшло всього дев'ять бронювань.

      Раніше в консульському відділі посольства України в Республіці Кіпр попередили, що якщо до 12:00 п'ятниці, 20 березня, на рейс не будуть продані квитки, рейс можуть скасувати.

      Станом на 20 березня на Кіпрі зафіксовано 67 випадків зараження коронавірусом. Про жодну смерть через Covid-19 не повідомляється. 

      За останні 5 днів до України повернулися 50 тисяч людей, які перебували за кордоном.

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      Автор: Олександр Бевза
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Евакуація українців Кіпр МАУ
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