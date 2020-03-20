Евакуації українців з Кіпру не буде – немає охочих

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) скасувала спецрейс, призначений для евакуації українців з Кіпру, через відсутність попиту на квитки з боку громадян України, які перебувають в країні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу авіакомпанії.

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За даними МАУ, на вказаний рейс надійшло всього дев'ять бронювань.

Раніше в консульському відділі посольства України в Республіці Кіпр попередили, що якщо до 12:00 п'ятниці, 20 березня, на рейс не будуть продані квитки, рейс можуть скасувати.

Станом на 20 березня на Кіпрі зафіксовано 67 випадків зараження коронавірусом. Про жодну смерть через Covid-19 не повідомляється.

За останні 5 днів до України повернулися 50 тисяч людей, які перебували за кордоном.



Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу