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      Зеленський повідомив нові деталі повернення українців з-за кордону

      -
      Повернення українців / 24 Канал

      За останні 5 днів з-за кордону повернули понад 50 тисяч українців, на сьогодні заплановані 42 рейси, які доставлять ще 8 тисяч українців.

      Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до українців. 

      Також на тему: Транспортні проблеми в Україні: Зеленський дав завдання головам ОДА і мерам

      За його словами тривають активні перемовини з різними лідерами держав про повернення українців. 

       
      Президент Володимир Зеленський
      “З Угорщиною та Польщею ми домовилися про транзитні коридори, якими наші люди зможуть повернутися додому. А ще ми взаємодіємо з польською залізницею. Сьогодні з Перемишля вирушать 5 потягів, які доставлять близько 3000 тисяч українців. А на завтра запланований потяг, який поверне українців з Литви та Латвії”.

      Він наголосив, що усі, хто повертаються за кордону обов'язково проходять медичну перевірку. Та більшість свідомо обирають самоізоляцію протягом 14 днів, навіть при відсутності симптомів.


      Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олександр Бевза
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Карантин в Україні 2020 Евакуація українців Володимир Зеленський Новини Польщі
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