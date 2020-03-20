Зеленський повідомив нові деталі повернення українців з-за кордону
За останні 5 днів з-за кордону повернули понад 50 тисяч українців, на сьогодні заплановані 42 рейси, які доставлять ще 8 тисяч українців.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до українців.
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За його словами тривають активні перемовини з різними лідерами держав про повернення українців.
Він наголосив, що усі, хто повертаються за кордону обов'язково проходять медичну перевірку. Та більшість свідомо обирають самоізоляцію протягом 14 днів, навіть при відсутності симптомів.
Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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