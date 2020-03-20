Транспротні проблеми в Україні: Зеленський дав завдання головам ОДА і мерам
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Президент України Володимир Зеленський звернувся до голів облдержадміністрацій і мерів великих міст. Глава держави закликав їх збільшити кількість маршруток, автобусів і тролейбусів.
Про своє завдання для регіональних керівників Володимри Зеленський розповів під час традиційного звернення до українців.
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Це допоможе дотримуватися обмеження щодо максимальної кількості пасажирів у 10 чи 20 людей, – наголосив президент.
Він закликав кожного голову облдержадміністрації і кожного мера усвідомити свою персональну відповідальність і ефективно вирішувати транспортні проблеми у регіонах.
Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео
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