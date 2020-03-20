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      Транспротні проблеми в Україні: Зеленський дав завдання головам ОДА і мерам

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      Зеленський закликав збільшити кількість маршруток у регіонах / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський звернувся до голів облдержадміністрацій і мерів великих міст. Глава держави закликав їх збільшити кількість маршруток, автобусів і тролейбусів.

      Про своє завдання для регіональних керівників Володимри Зеленський розповів під час традиційного звернення до українців.

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      Це допоможе дотримуватися обмеження щодо максимальної кількості пасажирів у 10 чи 20 людей, – наголосив президент.

      Він закликав кожного голову облдержадміністрації і кожного мера усвідомити свою персональну відповідальність і ефективно вирішувати транспортні проблеми у регіонах.

      Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Володимир Зеленський Новини політики Новини України Транспорт
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