Таксі возитимуть лікарів на роботу безкоштовно, – Криклій

Через посилення карантинних заходів у деяких країнах Європи служби таксі безкоштовно довозять лікарів на роботу. Міністр інфраструктури Владислав Криклій пояснив, чи возитимуть лікарів в Україні безкоштовно та хто має цим займатися.

Криклій зазначив, що медичні заклади за сприянням МОЗ та облдержадміністрацій можуть підписувати договори з перевізниками на перевезення лікарів. Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

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Криклій сказав, що деякі служби, які займаються карпулінговими перевезеннями, безкоштовно розвозитимуть медичних працівників до лікарень.

Медичні заклади мають бути профінансовані. Їм виділятиметься додаткове фінансування і вони організовуватимуть спеціальні рейси для перевезення своїх працівників,

– пояснив очільник Міністерства інфраструктури.

Що відомо про карпулінгові перевезення?Це спільне використання приватного автомобіля за допомогою сервісів з пошуку попутників. Витрати на пальне розподіляються пропорційно та обирається оптимальний для всіх учасників поїздки маршрут без значних відхилень від основного маршруту водія (власника автомобіля).

В Україні карпулінговими поїздками займається BlaBlaCar. Сервіс тимчасово зупинив усі внутрішні та міжнародні автобусні маршрути, зокрема й на платформі Busfor. Водночас пошук попутників на авто залишається доступним.

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Що відомо про карантин в Україні

Станом на 19 березня в Україні зафіксований 26 випадок зараження коронавірусом, серед інфікованих – три жертви.

12 березня Україні по всій території оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.

З 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.

Обмежено експорт продуктів харчування, а також повністю заборонено експорт засобів захисту від коронавірусу.



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