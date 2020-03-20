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      Таксі возитимуть лікарів на роботу безкоштовно, – Криклій

      - Читать новость на русском
      Таксі возитимуть лікарів на роботу / unsplash.com

      Через посилення карантинних заходів у деяких країнах Європи служби таксі безкоштовно довозять лікарів на роботу. Міністр інфраструктури Владислав Криклій пояснив, чи возитимуть лікарів в Україні безкоштовно та хто має цим займатися.

      Криклій зазначив, що медичні заклади за сприянням МОЗ та облдержадміністрацій можуть підписувати договори з перевізниками на перевезення лікарів. Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

      Зверніть увагу Міністр Криклій назвав коронавірус сучасною чумою

      Криклій сказав, що деякі служби, які займаються карпулінговими перевезеннями, безкоштовно розвозитимуть медичних працівників до лікарень.

      Медичні заклади мають бути профінансовані. Їм виділятиметься додаткове фінансування і вони організовуватимуть спеціальні рейси для перевезення своїх працівників,
      – пояснив очільник Міністерства інфраструктури.

      Що відомо про карпулінгові перевезення?Це спільне використання приватного автомобіля за допомогою сервісів з пошуку попутників. Витрати на пальне розподіляються пропорційно та обирається оптимальний для всіх учасників поїздки маршрут без значних відхилень від основного маршруту водія (власника автомобіля).

      В Україні карпулінговими поїздками займається BlaBlaCar. Сервіс тимчасово зупинив усі внутрішні та міжнародні автобусні маршрути, зокрема й на платформі Busfor. Водночас пошук попутників на авто залишається доступним.

      Цікаво У РНБО запропонували областям селити медиків у готелях та розвозити їх на роботу

      Що відомо про карантин в Україні

      • Станом на 19 березня в Україні зафіксований 26 випадок зараження коронавірусом, серед інфікованих – три жертви.
      • 12 березня Україні по всій території оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.
      • З 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.
      • Обмежено експорт продуктів харчування, а також повністю заборонено експорт засобів захисту від коронавірусу.

      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину
      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Скільки людей захворіло на коронавірус Covid-2019 та у яких країнах: онлайн-мапа
      19 березня
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Транспорт Карантин в Україні 2020 Новини України Владислав Криклій Міністерство інфраструктури Міністерство охорони здоров’я Лікарня Авто
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