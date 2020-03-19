Міністр Криклій назвав коронавірус сучасною чумою

Міністр інфраструктури Владислав Криклій публічно назвав коронавірус сучасною чумою. За його словами, ця хвороба надто підступна.

Таку фразу урядовець озвучив під час прямого ефіру програми "Право на владу" на каналі 1+1.

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Це сучасна чума, яка є невидимою проблемою і виникає у житті кожного з нас,

– сказав Криклій.

Відзначимо, що лише вчора Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні попросив не маніпулювати інформацією про коронавірус і не розповсюджувати фейки.

Увага! Станом на вечір 19 березня, в Україні зафіксували 26 випадів зараження коронавірусом, 3 з яких летальні: у Радомишлі, Івано-Франківську та у Чернівецькій області.

Що насправді відомо про чуму? Чума, відома також як "чорна смерть" – інфекційна хвороба, яка поширюється завдяки бактерії Yersina pestis через бліх та дрібних ссавців. Лікується чума за допомогою антибіотиків.



У XIV столітті їх просто не було, тому ця хвороба вбила понад 50 мільйонів людей у Європі.



Тоді чума мала майже 95% летальних випадків, а новий коронавірус до 3,4%. Саме тому порівнювати ці хвороби некоректно.



Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу