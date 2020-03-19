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      Министр Криклий назвал коронавирус современной чумой

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      Министр инфраструктуры Владислав Криклий публично назвал коронавирус современной чумой. По его словам, эта болезнь слишком коварная.

      Такую фразу чиновник озвучил во время прямого эфира программы "Право на власть" на канале 1+1.

      Актуально Зеленский назвал фейком страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом украинцев 

      Это современная чума, которая является невидимой проблемой и возникает в жизни каждого из нас,
      – сказал Криклий.

      Отметим, что только вчера Президент Владимир Зеленский в своем обращении попросил не манипулировать информацией о коронавирусе и не распространять фейки.

      Внимание! По состоянию на вечер 19 марта, в Украине зафиксировали 26 случаев заражения коронавирусом, 3 из которых летальные: в Радомышле, Ивано-Франковске и в Черновицкой области.

      Что на самом деле известно о чуме?Чума, известная также как "черная смерть" – инфекционная болезнь, которая распространяется благодаря бактерии Yersina pestis через блох и мелких млекопитающих. Лечится чума с помощью антибиотиков.

      В XIV веке их просто не было, поэтому эта болезнь убила более 50 миллионов людей в Европе.

      коронавірус
      Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 Канала

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      19 марта
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Скандал Владислав Криклий Новости политики
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