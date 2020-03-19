Министр Криклий назвал коронавирус современной чумой

Министр инфраструктуры Владислав Криклий публично назвал коронавирус современной чумой. По его словам, эта болезнь слишком коварная.

Такую фразу чиновник озвучил во время прямого эфира программы "Право на власть" на канале 1+1.

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Это современная чума, которая является невидимой проблемой и возникает в жизни каждого из нас,

– сказал Криклий.

Отметим, что только вчера Президент Владимир Зеленский в своем обращении попросил не манипулировать информацией о коронавирусе и не распространять фейки.

Внимание! По состоянию на вечер 19 марта, в Украине зафиксировали 26 случаев заражения коронавирусом, 3 из которых летальные: в Радомышле, Ивано-Франковске и в Черновицкой области.

Что на самом деле известно о чуме?Чума, известная также как "черная смерть" – инфекционная болезнь, которая распространяется благодаря бактерии Yersina pestis через блох и мелких млекопитающих. Лечится чума с помощью антибиотиков.



В XIV веке их просто не было, поэтому эта болезнь убила более 50 миллионов людей в Европе.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 Канала