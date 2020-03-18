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      Зеленский назвал фейком страшилки о 400 тысячах больных украинцев на коронавирус

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      Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что информация о 400 тысячах больных коронавирусом в Украине, – это ложь.

      Зеленский во время видеообращения призвал доверять только официальным источникам информации.

      Коротко о главном Срочное обращение Зеленского к украинцам: главное

      Гораздо быстрее вируса распространяются фейки к нему. Страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом в Украине – ложь,
      – заявил Владимир Зеленский.

      Заметим, что СБУ уже задержала 6 человек в Одессе и в Черновицкой и Луганской областях, которые распространяли фейки о коронавирусе.

      Кроме того, на Тернопольщине аферисты придумали немало схем, как нажиться на коронавирусе. Подробнее – по ссылке.

      Сколько подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине?По состоянию на 18 марта в Украине подтвердили 14 случаев болезни, 2 из них – летальные. 10 человек заболели в Черновицкой области, 1 – Житомирской области, 1 – Киевской области и 2 – городе Киев.

      Среди больных есть трое детей 10 лет, 1 год и 10 месяцев и 6 месяцев. Коронавирус также подтвердили у народного депутата Украины Сергея Шахова.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
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