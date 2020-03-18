Зеленский назвал фейком страшилки о 400 тысячах больных украинцев на коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что информация о 400 тысячах больных коронавирусом в Украине, – это ложь.

Зеленский во время видеообращения призвал доверять только официальным источникам информации.

Коротко о главном Срочное обращение Зеленского к украинцам: главное

Гораздо быстрее вируса распространяются фейки к нему. Страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом в Украине – ложь,

– заявил Владимир Зеленский.

Заметим, что СБУ уже задержала 6 человек в Одессе и в Черновицкой и Луганской областях, которые распространяли фейки о коронавирусе.

Кроме того, на Тернопольщине аферисты придумали немало схем, как нажиться на коронавирусе. Подробнее – по ссылке.

Сколько подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине?По состоянию на 18 марта в Украине подтвердили 14 случаев болезни, 2 из них – летальные. 10 человек заболели в Черновицкой области, 1 – Житомирской области, 1 – Киевской области и 2 – городе Киев.



Среди больных есть трое детей 10 лет, 1 год и 10 месяцев и 6 месяцев. Коронавирус также подтвердили у народного депутата Украины Сергея Шахова.



Что в Украине запрещено из-за коронавируса / Инфографика 24 канала