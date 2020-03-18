На Тернопольщине мошенники придумали схемы, как нажиться на коронавирусе

На Тернопольщине псевдоволонтеры предлагают пенсионерам купить лекарства, а на самом деле берут деньги и исчезают. Полицейские призывают граждан не доверять незнакомцам и не впускать их в свои жилища.

Об инциденте в одном из районов Тернопольщины сообщили в полицию. Незнакомец, представившись волонтером, предложил мужчине купить и принести необходимые лекарства.

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Пенсионер дал псевдоволонтеру 300 гривен. Теперь незнакомца разыскивает полиция.

Какие схемы мошенничества фиксируют в Украине из-за коронавируса

По информации правоохранителей, аферисты представляются работниками эпидемиологической службы и под предлогом проведения дезинфекции от коронавируса попадают в чужие жилища.

Мошенники приходят в защитных костюмах, поэтому люди им доверяют. Однако на самом деле после визита аферистов исчезают деньги и ценные вещи.

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Еще одним видом мошенничества полицейские отмечают доставку продуктов. "Волонтеры" предлагают пожилым людям купить и доставить им домой продукты, однако сами исчезают с полученными средствами.

В Украине ввели карантин из-за коронавируса минимум до 3 апреля. Сейчас подтверждено 14 случаев заболевания, 2 из них – летальные.



Что запрещено в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала