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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      На Тернопольщине мошенники придумали схемы, как нажиться на коронавирусе

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      На Тернопольщине псевдоволонтеры предлагают пенсионерам купить лекарства, а на самом деле берут деньги и исчезают. Полицейские призывают граждан не доверять незнакомцам и не впускать их в свои жилища.

      Об инциденте в одном из районов Тернопольщины сообщили в полицию. Незнакомец, представившись волонтером, предложил мужчине купить и принести необходимые лекарства.

      Кстати СБУ задержала 6 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе

      Пенсионер дал псевдоволонтеру 300 гривен. Теперь незнакомца разыскивает полиция.

      Какие схемы мошенничества фиксируют в Украине из-за коронавируса

      По информации правоохранителей, аферисты представляются работниками эпидемиологической службы и под предлогом проведения дезинфекции от коронавируса попадают в чужие жилища.

      Мошенники приходят в защитных костюмах, поэтому люди им доверяют. Однако на самом деле после визита аферистов исчезают деньги и ценные вещи.

      К теме Дезинфекция с вертолетов: в соцсетях распространяют фейки про коронавирус

      Еще одним видом мошенничества полицейские отмечают доставку продуктов. "Волонтеры" предлагают пожилым людям купить и доставить им домой продукты, однако сами исчезают с полученными средствами.

      В Украине ввели карантин из-за коронавируса минимум до 3 апреля. Сейчас подтверждено 14 случаев заболевания, 2 из них – летальные.

      карантин коронавірус заборона обмеження
      Что запрещено в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

      На Львовщине 24 человека госпитализировали с подозрением на коронавирус
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Деньги Полиция Криминальные новости Мошенничество Тернополь
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