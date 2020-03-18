На Тернопільщині шахраї вигадали схеми, як нажитися на коронавірусі

На Тернопільщині псевдоволонтери пропонують пенсіонерам купити ліки, а насправді беруть гроші та зникають. Поліцейські закликають громадян не довіряти незнайомцям і не впускати їх до своїх осель.

Про інцидент в одному з районів Тернопільщини повідомили у поліції. Незнайомець, представившись волонтером, запропонував чоловікові купити і принести необхідні ліки.

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Пенсіонер дав псевдоволонтеру 300 гривень. Тепер незнайомця розшукує поліція.

Які схеми шахрайства фіксують в Україні через коронавірус

За інформацією правоохоронців, аферисти представляються працівниками епідеміологічної служби і під приводом проведення дезінфекції від коронавірусу потрапляють до чужих помешкань.

Шахраї приходять у захисних костюмах, тому люди їм довіряють. Однак насправді після візиту аферистів зникають гроші та цінні речі.

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Ще одним видом шахрайства поліцейські відзначають доставку продуктів. "Волонтери" пропонують старшим людям купити і доставити їм додому харчі, однак самі зникають з отриманими коштами.

В Україні ввели карантин через коронавірус щонайменше до 3 квітня. Наразі підтверджено 14 випадків захворювання, 2 з них – летальні.



Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу