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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      На Тернопільщині шахраї вигадали схеми, як нажитися на коронавірусі

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      Шахраї вигадали декілька схем на Тернопільщині / 24 канал

      На Тернопільщині псевдоволонтери пропонують пенсіонерам купити ліки, а насправді беруть гроші та зникають. Поліцейські закликають громадян не довіряти незнайомцям і не впускати їх до своїх осель.

      Про інцидент в одному з районів Тернопільщини повідомили у поліції. Незнайомець, представившись волонтером, запропонував чоловікові купити і принести необхідні ліки.

      До речі СБУ затримала 6 людей, які розповсюджували фейки про коронавірус

      Пенсіонер дав псевдоволонтеру 300 гривень. Тепер незнайомця розшукує поліція.

      Які схеми шахрайства фіксують в Україні через коронавірус

      За інформацією правоохоронців, аферисти представляються працівниками епідеміологічної служби і під приводом проведення дезінфекції від коронавірусу потрапляють до чужих помешкань.

      Шахраї приходять у захисних костюмах, тому люди їм довіряють. Однак насправді після візиту аферистів зникають гроші та цінні речі.

      До теми Дезінфекція з вертольотів: у соцмережах поширюють фейки про коронавірус

      Ще одним видом шахрайства поліцейські відзначають доставку продуктів. "Волонтери" пропонують старшим людям купити і доставити їм додому харчі, однак самі зникають з отриманими коштами.

      В Україні ввели карантин через коронавірус щонайменше до 3 квітня. Наразі підтверджено 14 випадків захворювання, 2 з них – летальні.

      карантин коронавірус заборона обмеження
      Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      На Львівщині 24 людей госпіталізували із підозрою на коронавірус
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Гроші Поліція Кримінальні новини Шахрайство Тернопіль
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