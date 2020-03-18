20:34
18 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Срочное обращение Зеленского к украинцам: главное

      - Читати новину українською

      Владимир Зеленский записал срочное обращение к украинцам в связи с распространением в Украине коронавируса. Он напомнил о необходимости оставаться дома и рассказал о том, как власть собирается предотвращать пандемию.

      Начал свое обращение Зеленский с уже традиционного приветствия "Будьте здоровы!". Видео своего послания он опубликовал в фейсбуке.

      Топ новость Шахов изолирован, – Зеленский прокомментировал коронавирус у нардепа

      Главное из обращения Зеленского

      • Сегодня выполняют 57 рейсов, которые возвращают домой 11,5 тысяч украинцев. Среди них граждане, застрявшие в Австрии и на Шри-Ланке. Рейс из Вены уже вернул украинцев. Часть из Шри-Ланки тоже вернулась. Остальные будут в Украине до конца суток.
      • Из Австрии специальным президентским бортом вернули 33 граждан: это женщины с детьми и пожилые люди.
      • С польской железной дорогой работают над созданием специального железнодорожного маршрута для эвакуации украинцев из Польши.
      • Начал курсировать специальный транспорт, который бесперебойно доставляет работников на стратегические предприятия государства. Благодаря которым есть электроэнергия, тепло, лекарства и продукты.
      • Органы государственной власти, аптеки, АЗС, органы госвласти работают и будут работать.
      • Подписанный закон против штрафов за неуплату кредитов.
      • Президент напомнил об элементарных мерах гигиены: обработке телефона, дверных ручек, влажной уборке.
      • Также президент попросил подождать с рукопожатиями и поцелуями.
      • Призвал Зеленский не заниматься самолечением и бабушкиными препаратами
      • Страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом – это ложь. Доверять стоит только официальным страницам.
      • Руководители предприятий, которые заставляют писать работников заявления на увольнение нарушают закон. Никто не может заставить это сделать в условиях карантина.
      • Руководителей частных предприятий Зеленский в который раз призвал перевести работников на дистанционный режим работы, если это возможно. В противном случае – отпустить на карантин. "Кризис и болезнь пройдет. Однако честь и репутация останутся. Поэтому стоит оставаться людьми", – подчеркнул Зеленский.
      • Те, кто имеют пенсию, меньше 5 тысяч гривен получат доплату тысячу гривен.
      • Народный депутат Шахов изолирован. Его вчера не было в зале заседаний, хотя и его карточка была зарегистрирована. Зеленський заверил, что его коллеги кнопкодавили. Установлено всех лиц, с которыми он контактировал.
      • Студентов не будут выселять из общежитий: это недопустимо.
      • Работникам образования стоит перейти на дистанционную работу. Среднюю зарплату учителям сохранят на время карантина.
      • Запущены ежедневные трансляции для абитуриентов, готовящихся к ЕГЭ. Их можно посмотреть на канале "Рада".
      • Чтобы не скучать на карантине, Зеленский посоветовал онлайн посетить музеи и галереи, которые открыли свой доступ всем желающим. Ссылки можно посмотреть ЗДЕСЬ.

      Смотрите полное обращение Зеленского к украинцам

      Все о коронавирусе: 12 полезных статей
      сегодня
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:32 Карантин в транспорте Киева: что делать с масками, которых нет
      Світлана Попова
      сегодня , 20:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
      Анастасія Лукашевська
      сегодня , 10:30 Azure Stack with Kyivstar: преимущества облачной платформы для украинского бизнеса
      17 марта , 16:14 Первые шаги в покере: как найти свою "коронку" и заработать
      сегодня , 10:32 Дезинфекция квартиры от вирусов: действенные советы
      Ростислав Струтинський
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук