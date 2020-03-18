Срочное обращение Зеленского к украинцам: главное
Владимир Зеленский записал срочное обращение к украинцам в связи с распространением в Украине коронавируса. Он напомнил о необходимости оставаться дома и рассказал о том, как власть собирается предотвращать пандемию.
Начал свое обращение Зеленский с уже традиционного приветствия "Будьте здоровы!". Видео своего послания он опубликовал в фейсбуке.
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Главное из обращения Зеленского
- Сегодня выполняют 57 рейсов, которые возвращают домой 11,5 тысяч украинцев. Среди них граждане, застрявшие в Австрии и на Шри-Ланке. Рейс из Вены уже вернул украинцев. Часть из Шри-Ланки тоже вернулась. Остальные будут в Украине до конца суток.
- Из Австрии специальным президентским бортом вернули 33 граждан: это женщины с детьми и пожилые люди.
- С польской железной дорогой работают над созданием специального железнодорожного маршрута для эвакуации украинцев из Польши.
- Начал курсировать специальный транспорт, который бесперебойно доставляет работников на стратегические предприятия государства. Благодаря которым есть электроэнергия, тепло, лекарства и продукты.
- Органы государственной власти, аптеки, АЗС, органы госвласти работают и будут работать.
- Подписанный закон против штрафов за неуплату кредитов.
- Президент напомнил об элементарных мерах гигиены: обработке телефона, дверных ручек, влажной уборке.
- Также президент попросил подождать с рукопожатиями и поцелуями.
- Призвал Зеленский не заниматься самолечением и бабушкиными препаратами
- Страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом – это ложь. Доверять стоит только официальным страницам.
- Руководители предприятий, которые заставляют писать работников заявления на увольнение нарушают закон. Никто не может заставить это сделать в условиях карантина.
- Руководителей частных предприятий Зеленский в который раз призвал перевести работников на дистанционный режим работы, если это возможно. В противном случае – отпустить на карантин. "Кризис и болезнь пройдет. Однако честь и репутация останутся. Поэтому стоит оставаться людьми", – подчеркнул Зеленский.
- Те, кто имеют пенсию, меньше 5 тысяч гривен получат доплату тысячу гривен.
- Народный депутат Шахов изолирован. Его вчера не было в зале заседаний, хотя и его карточка была зарегистрирована. Зеленський заверил, что его коллеги кнопкодавили. Установлено всех лиц, с которыми он контактировал.
- Студентов не будут выселять из общежитий: это недопустимо.
- Работникам образования стоит перейти на дистанционную работу. Среднюю зарплату учителям сохранят на время карантина.
- Запущены ежедневные трансляции для абитуриентов, готовящихся к ЕГЭ. Их можно посмотреть на канале "Рада".
- Чтобы не скучать на карантине, Зеленский посоветовал онлайн посетить музеи и галереи, которые открыли свой доступ всем желающим. Ссылки можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Смотрите полное обращение Зеленского к украинцам
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