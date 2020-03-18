Срочное обращение Зеленского к украинцам: главное

Владимир Зеленский записал срочное обращение к украинцам в связи с распространением в Украине коронавируса. Он напомнил о необходимости оставаться дома и рассказал о том, как власть собирается предотвращать пандемию.

Начал свое обращение Зеленский с уже традиционного приветствия "Будьте здоровы!". Видео своего послания он опубликовал в фейсбуке. Топ новость Шахов изолирован, – Зеленский прокомментировал коронавирус у нардепа Главное из обращения Зеленского Сегодня выполняют 57 рейсов, которые возвращают домой 11,5 тысяч украинцев. Среди них граждане, застрявшие в Австрии и на Шри-Ланке. Рейс из Вены уже вернул украинцев. Часть из Шри-Ланки тоже вернулась. Остальные будут в Украине до конца суток.

Среди них граждане, застрявшие в Австрии и на Шри-Ланке. Рейс из Вены уже вернул украинцев. Часть из Шри-Ланки тоже вернулась. Остальные будут в Украине до конца суток. Из Австрии специальным президентским бортом вернули 33 граждан: это женщины с детьми и пожилые люди.

вернули 33 граждан: это женщины с детьми и пожилые люди. С польской железной дорогой работают над созданием специального железнодорожного маршрута для эвакуации украинцев из Польши.

для эвакуации украинцев из Польши. Начал курсировать специальный транспорт, который бесперебойно доставляет работников на стратегические предприятия государства . Благодаря которым есть электроэнергия, тепло, лекарства и продукты.

. Благодаря которым есть электроэнергия, тепло, лекарства и продукты. Органы государственной власти, аптеки, АЗС, органы госвласти работают и будут работать.

Подписанный закон против штрафов за неуплату кредитов.

Президент напомнил об элементарных мерах гигиены: обработке телефона, дверных ручек, влажной уборке.

Также президент попросил подождать с рукопожатиями и поцелуями.

Призвал Зеленский не заниматься самолечением и бабушкиными препаратами

Страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом – это ложь. Доверять стоит только официальным страницам.

– это ложь. Доверять стоит только официальным страницам. Руководители предприятий, которые заставляют писать работников заявления на увольнение нарушают закон. Никто не может заставить это сделать в условиях карантина.

Никто не может заставить это сделать в условиях карантина. Руководителей частных предприятий Зеленский в который раз призвал перевести работников на дистанционный режим работы, если это возможно. В противном случае – отпустить на карантин. "Кризис и болезнь пройдет. Однако честь и репутация останутся. Поэтому стоит оставаться людьми", – подчеркнул Зеленский.

Те, кто имеют пенсию, меньше 5 тысяч гривен получат доплату тысячу гривен.

Народный депутат Шахов изолирован . Его вчера не было в зале заседаний, хотя и его карточка была зарегистрирована. Зеленський заверил, что его коллеги кнопкодавили. Установлено всех лиц, с которыми он контактировал.

. Его вчера не было в зале заседаний, хотя и его карточка была зарегистрирована. Зеленський заверил, что его коллеги кнопкодавили. Установлено всех лиц, с которыми он контактировал. Студентов не будут выселять из общежитий: это недопустимо.

это недопустимо. Работникам образования стоит перейти на дистанционную работу. Среднюю зарплату учителям сохранят на время карантина.

Запущены ежедневные трансляции для абитуриентов , готовящихся к ЕГЭ. Их можно посмотреть на канале "Рада".

, готовящихся к ЕГЭ. Их можно посмотреть на канале "Рада". Чтобы не скучать на карантине, Зеленский посоветовал онлайн посетить музеи и галереи, которые открыли свой доступ всем желающим. Ссылки можно посмотреть ЗДЕСЬ. Смотрите полное обращение Зеленского к украинцам