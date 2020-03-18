Зеленский пообещал пенсионерам 1000 гривен надбавки уже с апреля

Украинцы получают дополнительную тысячу гривен к пенсии. Правда это касается тех граждан, у которых пенсия ниже, чем 5 тысяч гривен. Надбавку будут готовы выплатить уже с 1 апреля.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего онлайн-обращения. Кроме того, уже в мае должны провести индексацию пенсий.

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Также президент в очередной раз подчеркнул, что пожилым людям следует особенно тщательно соблюдать условия карантина, и остаться дома. Ведь именно пожилые люди в зоне риска смертности от коронавируса.

Смотрите видеообращение Зеленского:

Что известно об индексации пенсий

Согласно постановлению, принятой еще правительством Владимира Гройсмана, повышение пенсий было запланировано на 1 марта 2020 года. Впоследствии, действующий премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин выполнит индексацию пенсий до конца этого года.

Повышение пенсий в 2020 году пообещала и вновь назначенная министр социальной политики Марина Лазебная. По ее словам, над этой задачей начнут работать уже с 1 апреля. 11 миллионов пенсионеров смогут получить большую пенсию уже в этом году.

Как известно, 1 января 2020 минимальная пенсия выросла на на 251 гривну – до 1889, 20 гривен.



Какую пенсию получают украинцы: детали в инфографике