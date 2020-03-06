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      В этом году пенсии могут повысить 11 миллионам украинцев, – министр Лазебная

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      Недавно назначенная министр социальной политики Марина Лазебная высказалась относительно того, почему с 1 марта не произошло переиндексации пенсий. Она отметила, что это наверстают и повысят выплаты в 2020 году.

      Лазебная отметила, что для многих людей отсутствие переиндексации было необычным, поскольку в течение нескольких лет пенсионеры получали повышение именно в этот день. Об этом она заявила в программе "Свобода слова Савика Шустера".

      К теме Мы найдем возможность в этом году повысить пенсии, – Шмыгаль

      С 2017 года эту цифру 1 марта – убрали. По ее словам, скорее всего, эту дату нужно вернуть. Также она пообещала, что перерасчет пенсий обязательно осуществят в этом году. Над этим начнут работать прямо с 1 апреля. И тогда 11 миллионов пенсионеров смогут получить большую пенсию уже в этом году.

      Отдельное внимание министер обратила на неравенство пенсий, которое сейчас есть.

      Между выплатами людей, которые пошли 2 года назад, и 20 – большая разница. Нам надо осовременивать их пенсии, потому что это несправедливо. Соответственно, и переиндексацию получать на разные суммы: один – 2 тыс, другой – до ста гривен. Мы это скорректируем, подготовим программу,
      – отметила Лазебная.

      Пенсії в україніКто и сколько получает пенсии в Украине / Инфографика 24 канала

      Когда произошла переиндексация

      Последний раз в марте 2019-го перечислили пенсии и увеличили их размер. Тогда выплаты выросли на 17-18%. Нынешнее обновление, как предыдущее, должно было состояться тоже в марте. Однако из-за "дыры в бюджете" этого не произошло.

      Уже бывшая министр соцполитики Юлия Соколовская, обещала, что индексацию проведут в сентябре 2020-го. Новый премьер Шмыгаль заявил, что индексацию проведут в сентябре.

      Что такое индексация?Индексация – это установленный законами механизм повышения доходов населения. Ею частично или полностью государство пытается возмещать подорожание товаров и услуг. Для определения размера индексированной пенсии используют показатель средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии.

      В 2019 – 2020 годах показатель средней заработной платы в Украине увеличивается на коэффициент, что соответствует 50 процентам показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50 процентам показателя роста средней заработной платы.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Министерство социальной политики Марина Лазебна Пенсионный фонд Пенсионная реформа Пенсия
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